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https://ria.ru/20210330/witcher-1603301351.html
Во втором сезона "Ведьмака" появятся новые персонажи из книг
Во втором сезона "Ведьмака" появятся новые персонажи из книг
Из снимков, сделанных на съемках второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", становится понятно, что в сценарий добавили важных персонажей из цикла... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T02:44
2021-03-30T02:45
коронавирус covid-19
генри кавилл
великобритания
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Из снимков, сделанных на съемках второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", становится понятно, что в сценарий добавили важных персонажей из цикла романов Анджея Сапковского, на котором основано шоу. На размещенных кадрах актеры, переодетые в массивную броню, скачут по побережью в неизвестном направлении. Пользователи сразу предположили, что эти персонажи — призрачные всадники "Дикая охота" (второе название "Дикий Гон". — Прим. ред.), которые фигурируют в произведениях Сапковского и видеоигре "Ведьмак 3: Дикая охота" и считаются чуть ли не главными антагонистами."Выглядит круто", "Похоже, художники по костюмам смоделировали эту броню по мотивам игр, но, думаю, у них могли быть гораздо более серьезные источники вдохновения", "Броня выглядит так, будто это войско Саурона из фильмов о "Властелине колец", — поделились впечатлением пользователи в твиттере. Однако теория поклонников пока не подтвердилась. Съемки второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом в образе охотника на чудовищ — Геральта из Ривии неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что премьера фэнтези-шоу состоится не раньше 2022 года.
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коронавирус covid-19, генри кавилл, великобритания, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Во втором сезона "Ведьмака" появятся новые персонажи из книг

02:44 30.03.2021 (обновлено: 02:45 30.03.2021)
 
© The witcherКадр из видеоигры "Ведьмак: Дикая охота"
Кадр из видеоигры Ведьмак: Дикая охота - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© The witcher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Из снимков, сделанных на съемках второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", становится понятно, что в сценарий добавили важных персонажей из цикла романов Анджея Сапковского, на котором основано шоу.
На размещенных кадрах актеры, переодетые в массивную броню, скачут по побережью в неизвестном направлении. Пользователи сразу предположили, что эти персонажи — призрачные всадники "Дикая охота" (второе название "Дикий Гон". — Прим. ред.), которые фигурируют в произведениях Сапковского и видеоигре "Ведьмак 3: Дикая охота" и считаются чуть ли не главными антагонистами.
"Выглядит круто", "Похоже, художники по костюмам смоделировали эту броню по мотивам игр, но, думаю, у них могли быть гораздо более серьезные источники вдохновения", "Броня выглядит так, будто это войско Саурона из фильмов о "Властелине колец", — поделились впечатлением пользователи в твиттере.
Однако теория поклонников пока не подтвердилась.
Съемки второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом в образе охотника на чудовищ — Геральта из Ривии неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что премьера фэнтези-шоу состоится не раньше 2022 года.
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КультураКоронавирус COVID-19Генри КавиллВеликобританияКино и сериалыНовости культурыNetflix
 
 
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