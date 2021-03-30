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Руководство нижегородской транспортной полиции заподозрили во взятке
Руководство нижегородской транспортной полиции заподозрили во взятке
Уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:41
2021-03-30T11:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.Следствием установлено, что подозреваемые из числа руководящего состава Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 миллиона рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого. Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из фигурантов дела - начальник Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Алексей Епишин. "Епишин задержан", - добавил собеседник.
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россия
нижний новгород
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Руководство нижегородской транспортной полиции заподозрили во взятке

11:41 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
Следствием установлено, что подозреваемые из числа руководящего состава Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 миллиона рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого. Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
"Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из фигурантов дела - начальник Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Алексей Епишин. "Епишин задержан", - добавил собеседник.
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