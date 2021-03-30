Бастрыкину доложат о расследовании дела о взрыве газа в Зеленодольске
"Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного управления доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу о взрыве газа, произошедшем в городе Зеленодольске", - говорится в сообщении.
Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.
Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.
Из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.
Из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.
Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.
Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.
Главной причиной ЧП Следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.
Главной причиной ЧП Следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.
Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.
Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.
Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью.
Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.
Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.
Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.
Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.
В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Дом должны обследовать представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.
Дом должны обследовать представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.
Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.
Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.
Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.
Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.
Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.
Из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.
Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.
Главной причиной ЧП Следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.
Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.
Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью.
Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.
Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.
В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Дом должны обследовать представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.
Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.
Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.