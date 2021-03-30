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Бастрыкину доложат о расследовании дела о взрыве газа в Зеленодольске
Бастрыкину доложат о расследовании дела о взрыве газа в Зеленодольске
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске, РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:23
2021-03-30T14:23
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
зеленодольск
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске, сообщается на сайте СК РФ.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной - на восьмом этаже. Один человек погиб на месте, шестеро пострадали. Одна из пострадавших во вторник скончалась в больнице.По факту обрушения возбуждены уголовные дела по трём статьям: "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Уголовные дела соединены в одно производство.Ранее следственное управление СК России по Татарстану отмечало, что рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной - утечка бытового газа.По информации СУСК, родственники 87-летнего пенсионера - погибшего хозяина квартиры, где произошел хлопок - в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме.
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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкину доложат о расследовании дела о взрыве газа в Зеленодольске

14:23 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной - на восьмом этаже. Один человек погиб на месте, шестеро пострадали. Одна из пострадавших во вторник скончалась в больнице.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного управления доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу о взрыве газа, произошедшем в городе Зеленодольске", - говорится в сообщении.

По факту обрушения возбуждены уголовные дела по трём статьям: "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Уголовные дела соединены в одно производство.
Взрыв газа и обрушение квартир в жилом доме в Зеленодольске
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске
1 из 12

Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
2 из 12

Из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан

Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.

На месте взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, Татарстан
3 из 12

Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главной причиной ЧП Следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
4 из 12

Главной причиной ЧП Следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.

Выбитые взрывом газа окна в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
5 из 12

Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
6 из 12

Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
7 из 12

Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан

Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.

На месте взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, Татарстан
8 из 12

Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
9 из 12

В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Дом должны обследовать представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске
10 из 12

Дом должны обследовать представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции дежурят на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
11 из 12

Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
12 из 12

Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
4 из 12

Главной причиной ЧП Следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
9 из 12

В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
10 из 12

Дом должны обследовать представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ранее следственное управление СК России по Татарстану отмечало, что рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной - утечка бытового газа.
По информации СУСК, родственники 87-летнего пенсионера - погибшего хозяина квартиры, где произошел хлопок - в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации.
 
Взрыв газа в жилом доме в ЗеленодольскеЗеленодольскСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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