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Бастрыкину доложат о расследовании дела о взрыве газа в Зеленодольске

Бастрыкину доложат о расследовании дела о взрыве газа в Зеленодольске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске, РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:23

2021-03-30T14:23

2021-03-30T14:23

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

зеленодольск

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске, сообщается на сайте СК РФ.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной - на восьмом этаже. Один человек погиб на месте, шестеро пострадали. Одна из пострадавших во вторник скончалась в больнице.По факту обрушения возбуждены уголовные дела по трём статьям: "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Уголовные дела соединены в одно производство.Ранее следственное управление СК России по Татарстану отмечало, что рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной - утечка бытового газа.По информации СУСК, родственники 87-летнего пенсионера - погибшего хозяина квартиры, где произошел хлопок - в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации.

зеленодольск

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Спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме. 2021-03-30T14:23 true PT1M00S

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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия