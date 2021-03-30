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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210330/vysotki-1603406954.html
"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток
"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток
"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию”: правда ли, что здания МГУ, МИД и другие “сталинские сёстры” стоят на географических разломах и местах кровопролитий? А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?
2021-03-30T12:00
2021-03-30T12:00
какая-то мистика
подкаст
высотки
иосиф сталин (джугашвили)
москва
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"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток
"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию”: правда ли, что здания МГУ, МИД и другие “сталинские сёстры” стоят на географических разломах и местах кровопролитий? А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?
audio/mpeg
"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток
"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию”: правда ли, что здания МГУ, МИД и другие “сталинские сёстры” стоят на географических разломах и местах кровопролитий? А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?
audio/mpeg
Разбираем самую популярную легенду о сталинских высотках вместе с блогером, москвоведом, экскурсоводом Светланой Килиной.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, высотки, иосиф сталин (джугашвили), москва

"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

12:00 30.03.2021
 
Какая-то мистика
"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток
12:00
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"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию”: правда ли, что здания МГУ, МИД и другие “сталинские сёстры” стоят на географических разломах и местах кровопролитий? А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?
Разбираем самую популярную легенду о сталинских высотках вместе с блогером, москвоведом, экскурсоводом Светланой Килиной.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаПодкастВысоткиИосиф Сталин (Джугашвили)Москва
 
 
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