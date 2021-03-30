https://ria.ru/20210330/vysotki-1603406954.html

"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию”: правда ли, что здания МГУ, МИД и другие “сталинские сёстры” стоят на географических разломах и местах кровопролитий? А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?

2021-03-30T12:00

2021-03-30T12:00

2021-03-30T12:00

какая-то мистика

подкаст

высотки

иосиф сталин (джугашвили)

москва

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"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток "Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию”: правда ли, что здания МГУ, МИД и другие “сталинские сёстры” стоят на географических разломах и местах кровопролитий? А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки? audio/mpeg

"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток "Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию”: правда ли, что здания МГУ, МИД и другие “сталинские сёстры” стоят на географических разломах и местах кровопролитий? А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки? audio/mpeg

Разбираем самую популярную легенду о сталинских высотках вместе с блогером, москвоведом, экскурсоводом Светланой Килиной.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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