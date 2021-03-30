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В России 992 тысячи семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году

В России 992 тысячи семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году

Более 990 тысяч российских семей получили выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка в 2020 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:35

2021-03-30T13:35

2021-03-30T13:35

россия

татьяна голикова

дети

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 990 тысяч российских семей получили выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка в 2020 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Голикова уточнила, что сертификат на материнский капитал на первого ребенка получили 379 тысяч семей, еще 830 тысяч семей - на второго и последующих. Уже 940 тысяч семей распорядились средствами материнского капитала.Она также добавила, 570 тысяч российских многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату.

https://ria.ru/20191127/1561567659.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, дети, общество