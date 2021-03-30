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В России 992 тысячи семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году
В России 992 тысячи семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году
Более 990 тысяч российских семей получили выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка в 2020 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:35
2021-03-30T13:35
россия
татьяна голикова
дети
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 990 тысяч российских семей получили выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка в 2020 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Голикова уточнила, что сертификат на материнский капитал на первого ребенка получили 379 тысяч семей, еще 830 тысяч семей - на второго и последующих. Уже 940 тысяч семей распорядились средствами материнского капитала.Она также добавила, 570 тысяч российских многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату.
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россия, татьяна голикова, дети, общество

В России 992 тысячи семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году

13:35 30.03.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНоворожденный ребенок в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре
Новорожденный ребенок в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 990 тысяч российских семей получили выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка в 2020 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Девятьсот девяносто две тысячи семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, более 1,2 миллиона семей получили сертификат на материнский капитал", - заявила она в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Голикова уточнила, что сертификат на материнский капитал на первого ребенка получили 379 тысяч семей, еще 830 тысяч семей - на второго и последующих. Уже 940 тысяч семей распорядились средствами материнского капитала.
Она также добавила, 570 тысяч российских многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату.
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