https://ria.ru/20210330/vulkany-1603387909.html

Ученые назвали самые опасные российские вулканы

Ученые назвали самые опасные российские вулканы

Вулканы в России расположены в основном на Камчатке и Курильских островах, где живет немного людей, а самым опасным из них следует признать Шивелуч, рассказал... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T05:13

2021-03-30T05:13

2021-03-30T10:15

россия

российское географическое общество

земля

евразия

курильские острова

москва

вулкан

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вулканы в России расположены в основном на Камчатке и Курильских островах, где живет немного людей, а самым опасным из них следует признать Шивелуч, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога.Научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина напомнила, что в 1996 году Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли выделила как заслуживающие особого изучения 16 вулканов, представляющих потенциальную опасность для людей. В этот список попали Корякский и Авачинский. "Такие вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения", — отметила Шанина. Она добавила, что, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, при извержениях Авачинского вулкана потенциальную опасность для Петропавловска-Камчатского, Елизово и других близлежащих городов представляют лахары и пеплопады.По словам Шаниной, мощные извержения Корякского вулкана могут представлять серьезную опасность для местных и международных авиалиний.Она также напомнила, что Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (абсолютная высота около 4750 метров)."Это один из самых высоких и активных вулканов мира, на котором в феврале этого года произошел побочный прорыв", — сказала геолог.Неподалеку от Ключевской сопки расположен вулкан Безымянный."Он прославился на весь мир взрывом в 1956 году, благодаря которому мы сегодня (30 марта. — Прим. ред.) отмечаем День вулканолога. Нельзя забыть, что в юго-западной части Ключевской группы вулканов расположены тесно сросшиеся вулканы Острый Толбачик (3682 метра) и Плоский Толбачик (3085 метров), где произошли большие трещинные извержения в 1975-1976 и в 2012-2013 годах, которые позволили наблюдать и образование шлаковых конусов и лавовых потоков", — рассказала Шанина.Извержение вулкана Безымянный в 1956 году стало первым катастрофическим извержением, которое детально изучили специалисты. Именно поэтому День вулканолога отмечается в России 30 марта.

https://ria.ru/20210330/vulkan-1603386006.html

https://ria.ru/20210325/vulkan-1602765555.html

россия

земля

евразия

курильские острова

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское географическое общество, земля, евразия, курильские острова, москва, вулкан