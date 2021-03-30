Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/vulkany-1603387909.html
Ученые назвали самые опасные российские вулканы
Ученые назвали самые опасные российские вулканы
Вулканы в России расположены в основном на Камчатке и Курильских островах, где живет немного людей, а самым опасным из них следует признать Шивелуч, рассказал... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:13
2021-03-30T10:15
россия
российское географическое общество
земля
евразия
курильские острова
москва
вулкан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149447/33/1494473320_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_56b1812ac5ceb6af847cc806fbb59801.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вулканы в России расположены в основном на Камчатке и Курильских островах, где живет немного людей, а самым опасным из них следует признать Шивелуч, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога.Научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина напомнила, что в 1996 году Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли выделила как заслуживающие особого изучения 16 вулканов, представляющих потенциальную опасность для людей. В этот список попали Корякский и Авачинский. "Такие вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения", — отметила Шанина. Она добавила, что, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, при извержениях Авачинского вулкана потенциальную опасность для Петропавловска-Камчатского, Елизово и других близлежащих городов представляют лахары и пеплопады.По словам Шаниной, мощные извержения Корякского вулкана могут представлять серьезную опасность для местных и международных авиалиний.Она также напомнила, что Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (абсолютная высота около 4750 метров)."Это один из самых высоких и активных вулканов мира, на котором в феврале этого года произошел побочный прорыв", — сказала геолог.Неподалеку от Ключевской сопки расположен вулкан Безымянный."Он прославился на весь мир взрывом в 1956 году, благодаря которому мы сегодня (30 марта. — Прим. ред.) отмечаем День вулканолога. Нельзя забыть, что в юго-западной части Ключевской группы вулканов расположены тесно сросшиеся вулканы Острый Толбачик (3682 метра) и Плоский Толбачик (3085 метров), где произошли большие трещинные извержения в 1975-1976 и в 2012-2013 годах, которые позволили наблюдать и образование шлаковых конусов и лавовых потоков", — рассказала Шанина.Извержение вулкана Безымянный в 1956 году стало первым катастрофическим извержением, которое детально изучили специалисты. Именно поэтому День вулканолога отмечается в России 30 марта.
https://ria.ru/20210330/vulkan-1603386006.html
https://ria.ru/20210325/vulkan-1602765555.html
россия
земля
евразия
курильские острова
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149447/33/1494473320_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_764dde7cc1dd60ef2b88d3a21ba77bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское географическое общество, земля, евразия, курильские острова, москва, вулкан

Ученые назвали самые опасные российские вулканы

05:13 30.03.2021 (обновлено: 10:15 30.03.2021)
 
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вулканы в России расположены в основном на Камчатке и Курильских островах, где живет немного людей, а самым опасным из них следует признать Шивелуч, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога.

"Он очень активен, и на нем происходят взрывные извержения, он относительно недалеко от поселка Ключи. В доисторические времена крупные извержения происходили на вулкане Авачинский, а Петропавловск-Камчатский стоит на отложениях этих извержений. Сейчас ничего существенного там не происходит", — сказал он.

Научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина напомнила, что в 1996 году Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли выделила как заслуживающие особого изучения 16 вулканов, представляющих потенциальную опасность для людей. В этот список попали Корякский и Авачинский.
"Такие вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения", — отметила Шанина. Она добавила, что, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, при извержениях Авачинского вулкана потенциальную опасность для Петропавловска-Камчатского, Елизово и других близлежащих городов представляют лахары и пеплопады.
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
04:10Наука
Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
По словам Шаниной, мощные извержения Корякского вулкана могут представлять серьезную опасность для местных и международных авиалиний.
Она также напомнила, что Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (абсолютная высота около 4750 метров).
"Это один из самых высоких и активных вулканов мира, на котором в феврале этого года произошел побочный прорыв", — сказала геолог.
Неподалеку от Ключевской сопки расположен вулкан Безымянный.
"Он прославился на весь мир взрывом в 1956 году, благодаря которому мы сегодня (30 марта. — Прим. ред.) отмечаем День вулканолога. Нельзя забыть, что в юго-западной части Ключевской группы вулканов расположены тесно сросшиеся вулканы Острый Толбачик (3682 метра) и Плоский Толбачик (3085 метров), где произошли большие трещинные извержения в 1975-1976 и в 2012-2013 годах, которые позволили наблюдать и образование шлаковых конусов и лавовых потоков", — рассказала Шанина.
Извержение вулкана Безымянный в 1956 году стало первым катастрофическим извержением, которое детально изучили специалисты. Именно поэтому День вулканолога отмечается в России 30 марта.
Вулкан Эбеко - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 11:01
Вулкан Эбеко на северных Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла
 
РоссияРоссийское географическое обществоЗемляЕвразияКурильские островаМоскваВулкан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Официальный курс евро на среду снизился на 47 копеек
13:06Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО
13:06В посольстве России в Австралии предупредили об ответных мерах на санкции
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
Лента новостейМолния