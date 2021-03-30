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Наука
https://ria.ru/20210330/vulkan-1603386006.html
Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
Извержение вулкана в Подмосковье произойти не может, так как необходимые условия для этого отсутствуют, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией общей... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T04:10
2021-03-30T11:29
наука
россия
московская область (подмосковье)
гавайи
наука
вулкан
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Извержение вулкана в Подмосковье произойти не может, так как необходимые условия для этого отсутствуют, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога, который отмечается 30 марта.Он пояснил, что вулканы действуют в так называемых зонах субдукции, в которых океаническая плита или морская плита "подползает" под континентальную и плавится."Другие вулканы есть в срединно-океанических хребтах. Там земная кора формируется, блоки земной коры раздвигаются и изливается свежая магма. Есть еще так называемые горячие точки, или мантийные плюмы. Например, на Гавайях или под Йеллоустоном, где породы поднимаются с очень больших глубин, плавят земную кору и образуют большое количество магмы. Так что в Подмосковье нет никаких условий для вулканизма", — отметил ученый.
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россия, московская область (подмосковье), гавайи, наука, вулкан

Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье

04:10 30.03.2021 (обновлено: 11:29 30.03.2021)
 
© Fotolia / Rainer AlbiezИзвержение вулкана
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Fotolia / Rainer Albiez
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Извержение вулкана в Подмосковье произойти не может, так как необходимые условия для этого отсутствуют, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога, который отмечается 30 марта.

"Безусловно, в Подмосковье вулкана быть не может. Для того чтобы был вулкан, нужно, чтобы относительно близко к поверхности Земли была магма. Она может появиться в разных местах. Одно из них — это огненное кольцо вокруг Тихого океана, есть маленькое кольцо в Средиземном море — это итальянские и греческие вулканы", — сказал Мельник.

Он пояснил, что вулканы действуют в так называемых зонах субдукции, в которых океаническая плита или морская плита "подползает" под континентальную и плавится.
"Другие вулканы есть в срединно-океанических хребтах. Там земная кора формируется, блоки земной коры раздвигаются и изливается свежая магма. Есть еще так называемые горячие точки, или мантийные плюмы. Например, на Гавайях или под Йеллоустоном, где породы поднимаются с очень больших глубин, плавят земную кору и образуют большое количество магмы. Так что в Подмосковье нет никаких условий для вулканизма", — отметил ученый.
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