Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:10 30.03.2021 (обновлено: 11:29 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Извержение вулкана в Подмосковье произойти не может, так как необходимые условия для этого отсутствуют, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога, который отмечается 30 марта.
"Безусловно, в Подмосковье вулкана быть не может. Для того чтобы был вулкан, нужно, чтобы относительно близко к поверхности Земли была магма. Она может появиться в разных местах. Одно из них — это огненное кольцо вокруг Тихого океана, есть маленькое кольцо в Средиземном море — это итальянские и греческие вулканы", — сказал Мельник.
Он пояснил, что вулканы действуют в так называемых зонах субдукции, в которых океаническая плита или морская плита "подползает" под континентальную и плавится.
"Другие вулканы есть в срединно-океанических хребтах. Там земная кора формируется, блоки земной коры раздвигаются и изливается свежая магма. Есть еще так называемые горячие точки, или мантийные плюмы. Например, на Гавайях или под Йеллоустоном, где породы поднимаются с очень больших глубин, плавят земную кору и образуют большое количество магмы. Так что в Подмосковье нет никаких условий для вулканизма", — отметил ученый.