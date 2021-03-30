https://ria.ru/20210330/vulkan-1603386006.html

Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье

Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье

Извержение вулкана в Подмосковье произойти не может, так как необходимые условия для этого отсутствуют, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией общей... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T04:10

2021-03-30T04:10

2021-03-30T11:29

наука

россия

московская область (подмосковье)

гавайи

наука

вулкан

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Извержение вулкана в Подмосковье произойти не может, так как необходимые условия для этого отсутствуют, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога, который отмечается 30 марта.Он пояснил, что вулканы действуют в так называемых зонах субдукции, в которых океаническая плита или морская плита "подползает" под континентальную и плавится."Другие вулканы есть в срединно-океанических хребтах. Там земная кора формируется, блоки земной коры раздвигаются и изливается свежая магма. Есть еще так называемые горячие точки, или мантийные плюмы. Например, на Гавайях или под Йеллоустоном, где породы поднимаются с очень больших глубин, плавят земную кору и образуют большое количество магмы. Так что в Подмосковье нет никаких условий для вулканизма", — отметил ученый.

https://ria.ru/20210318/kamchatka-1601765547.html

россия

московская область (подмосковье)

гавайи

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2021

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россия, московская область (подмосковье), гавайи, наука, вулкан