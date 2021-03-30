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Депутат Рады Кузьмин: Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией
Депутат Рады Кузьмин: Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" жестко раскритиковал нынешнюю... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:55
2021-03-30T10:43
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
ренат кузьмин
владимир зеленский
москва
ссср
киев
украина
в мире
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"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" жестко раскритиковал нынешнюю украинскую власть.По мнению парламентария, таким государственным деятелем должен быть президент Украины Владимир Зеленский. Кузьмин подчеркнул, что президент — глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части.В стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а заявления типа "Армия, язык, вера" — это обман и манипуляции, за счет которых власть пытается набрать электоральные очки перед выборами, уверен депутат.Более того, напомнил Кузьмин, у украинцев разная история — государство в нынешних границах создавалось советскими лидерами с 1917 по 1954 год.На днях Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. В ней, в частности, Россия называется военным противником и делается упор на милитаризацию всего населения в противостоянии с Москвой. При этом Россия не раз отвергала все обвинения в "агрессии" и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210321/voyna-1602168964.html
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603072911.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, владимир зеленский, москва, ссср, киев, украина, в мире

Депутат Рады Кузьмин: Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией

03:55 30.03.2021 (обновлено: 10:43 30.03.2021)
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" жестко раскритиковал нынешнюю украинскую власть.

"Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи… <…> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель", — сказал он.

По мнению парламентария, таким государственным деятелем должен быть президент Украины Владимир Зеленский. Кузьмин подчеркнул, что президент — глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части.
В стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а заявления типа "Армия, язык, вера" — это обман и манипуляции, за счет которых власть пытается набрать электоральные очки перед выборами, уверен депутат.
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Более того, напомнил Кузьмин, у украинцев разная история — государство в нынешних границах создавалось советскими лидерами с 1917 по 1954 год.

"Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию — да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы вместо того, чтоб всем этим пользоваться и приумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности", — заключил Кузьмин.

На днях Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. В ней, в частности, Россия называется военным противником и делается упор на милитаризацию всего населения в противостоянии с Москвой. При этом Россия не раз отвергала все обвинения в "агрессии" и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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