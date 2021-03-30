https://ria.ru/20210330/voyna-1603385580.html

Депутат Рады Кузьмин: Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией

Депутат Рады Кузьмин: Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" жестко раскритиковал нынешнюю... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:55

2021-03-30T03:55

2021-03-30T10:43

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

ренат кузьмин

владимир зеленский

москва

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украина

в мире

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"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" жестко раскритиковал нынешнюю украинскую власть.По мнению парламентария, таким государственным деятелем должен быть президент Украины Владимир Зеленский. Кузьмин подчеркнул, что президент — глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части.В стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а заявления типа "Армия, язык, вера" — это обман и манипуляции, за счет которых власть пытается набрать электоральные очки перед выборами, уверен депутат.Более того, напомнил Кузьмин, у украинцев разная история — государство в нынешних границах создавалось советскими лидерами с 1917 по 1954 год.На днях Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. В ней, в частности, Россия называется военным противником и делается упор на милитаризацию всего населения в противостоянии с Москвой. При этом Россия не раз отвергала все обвинения в "агрессии" и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210321/voyna-1602168964.html

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603072911.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, владимир зеленский, москва, ссср, киев, украина, в мире