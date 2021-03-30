https://ria.ru/20210330/volna-1603465816.html
В Минздраве заявили о возможности начала третьей волны COVID-19 в России
В Минздраве заявили о возможности начала третьей волны COVID-19 в России
Нельзя исключать вероятность третьей волны коронавируса в России, считает замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:11
2021-03-30T15:11
2021-03-30T15:56
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Нельзя исключать вероятность третьей волны коронавируса в России, считает замминистра здравоохранения Татьяна Семенова."Вторая волна новой коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года. Сейчас <...> показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры", — сказала она во время выступления на неделе медицинского образования.Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 127 миллионов человек по всему миру, свыше 2,7 миллиона умерли.В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, почти 99 тысяч пациентов спасти не удалось. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре — цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшее сутки оперштаб отчитался о 8277 новых заболевших.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС находится в начале третьей волны и ситуация вызывает серьезное беспокойство.
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Нельзя исключать вероятность третьей волны коронавируса в России, считает замминистра здравоохранения Татьяна Семенова
.
"Вторая волна новой коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года. Сейчас <...> показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры", — сказала она во время выступления на неделе медицинского образования.
Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане
в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ
объявила пандемию.
Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 127 миллионов человек по всему миру, свыше 2,7 миллиона умерли.
В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, почти 99 тысяч пациентов спасти не удалось. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре — цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшее сутки оперштаб отчитался о 8277 новых заболевших.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что ЕС находится в начале третьей волны и ситуация вызывает серьезное беспокойство.