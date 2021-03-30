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https://ria.ru/20210330/vitebsk-1603524306.html
Дирекция "Славянского базара": артистов "эмоционально давят" в соцсетях
Дирекция "Славянского базара": артистов "эмоционально давят" в соцсетях
Организаторы проходящего в белорусском Витебске международного фестиваля искусств "Славянский базар" заявили, что артисты, которых планировалось пригласить,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:52
2021-03-30T19:52
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александр лукашенко
витебск
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Организаторы проходящего в белорусском Витебске международного фестиваля искусств "Славянский базар" заявили, что артисты, которых планировалось пригласить, меняют принятые решения об участии из-за "эмоционального давления" в соцсетях.Ранее дирекция фестиваля разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, которые пройдут в июле в Витебске. После этого ряду заявленных артистов стали поступать в соцсетях обращения с призывами не участвовать в мероприятии из-за политической ситуации в Белоруссии."На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск, на наш юбилейный фестиваль. Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.Организаторы отметили, что "три десятилетия программа формировалась на основе жанрового разнообразия культур, объединяя страны и народы". "Подготовка к каждому фестивалю начинается не за год, и не за два. Долгие переговоры, согласования, утверждения — только так можно собрать в одном городе любимых артистов и коллективы. Мы не строим свою работу на непроверенной информации, не стремимся привлечь к себе внимание сомнительными пиар-технологиями", - подчеркивается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. Противники действующей власти также добиваются отмены проведения в Белоруссии международных мероприятий, участия представителей страны в спортивных и культурных мероприятиях за рубежом.
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новости культуры, шоу-бизнес, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия

Дирекция "Славянского базара": артистов "эмоционально давят" в соцсетях

19:52 30.03.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНа открытии XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
На открытии XXVII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Организаторы проходящего в белорусском Витебске международного фестиваля искусств "Славянский базар" заявили, что артисты, которых планировалось пригласить, меняют принятые решения об участии из-за "эмоционального давления" в соцсетях.
Ранее дирекция фестиваля разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, которые пройдут в июле в Витебске. После этого ряду заявленных артистов стали поступать в соцсетях обращения с призывами не участвовать в мероприятии из-за политической ситуации в Белоруссии.
"На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск, на наш юбилейный фестиваль. Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.
Организаторы отметили, что "три десятилетия программа формировалась на основе жанрового разнообразия культур, объединяя страны и народы". "Подготовка к каждому фестивалю начинается не за год, и не за два. Долгие переговоры, согласования, утверждения — только так можно собрать в одном городе любимых артистов и коллективы. Мы не строим свою работу на непроверенной информации, не стремимся привлечь к себе внимание сомнительными пиар-технологиями", - подчеркивается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. Противники действующей власти также добиваются отмены проведения в Белоруссии международных мероприятий, участия представителей страны в спортивных и культурных мероприятиях за рубежом.
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