Вирусолог назвал главных врагов иммунной системы
17:37 30.03.2021 (обновлено: 18:03 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом "360" назвал четыре фактора, влияющие на понижение иммунитета ранней весной и поздней осенью.
"Холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний", — сказал он, подчеркнув, что речь идет о заражении вирусами гриппа, а также возбудителями, которые вызывают ОРЗ и ОРВИ.
Также Зуев отметил, что некоторые заболевания человек может перенести без явных симптомов, так как вирус существует только внутри живой клетки. Скрытая форма инфекции приводит к нестерильному иммунитету, отметил он.
Медик посоветовал беречь себя, а самое главное — не расстраиваться из-за мелочей. По его мнению, плохое настроение провоцирует биохимические реакции в организме, которые негативно сказываются на нашем состоянии.
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