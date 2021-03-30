https://ria.ru/20210330/virusolog-1603498007.html

Вирусолог назвал главных врагов иммунной системы

Вирусолог назвал главных врагов иммунной системы

Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом "360" назвал четыре фактора, влияющие на понижение иммунитета ранней весной и поздней осенью. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:37

2021-03-30T17:37

2021-03-30T18:03

виктор зуев

нии им. гамалеи

здоровье

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом "360" назвал четыре фактора, влияющие на понижение иммунитета ранней весной и поздней осенью. Также Зуев отметил, что некоторые заболевания человек может перенести без явных симптомов, так как вирус существует только внутри живой клетки. Скрытая форма инфекции приводит к нестерильному иммунитету, отметил он. Медик посоветовал беречь себя, а самое главное — не расстраиваться из-за мелочей. По его мнению, плохое настроение провоцирует биохимические реакции в организме, которые негативно сказываются на нашем состоянии.

https://ria.ru/20210328/immunitet-1603193973.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор зуев, нии им. гамалеи, здоровье, общество