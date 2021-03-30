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Мужчина, убивший ветерана из-за споров о войне, получил 9,5 лет колонии
Мужчина, убивший ветерана из-за споров о войне, получил 9,5 лет колонии
Житель Омской области, убивший 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ходе ссоры в преддверии 9 Мая, получил 9,5 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:14
2021-03-30T12:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Житель Омской области, убивший 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ходе ссоры в преддверии 9 Мая, получил 9,5 лет колонии строгого режима, говорится на сайте СК РФ.Следственный комитет 10 мая 2020 года сообщал, что ветеран был убит кухонным ножом в своём доме в рабочем поселке Тевриз. Был задержан 65-летний местный житель - по версии следствия, вечером 6 мая он пришел в гости к знакомому ветерану, повздорил с ним и нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь. Спустя семь месяцев в прокуратуре раскрыли детали преступления: убийство произошло "из-за несогласия гостя с действиями ветерана на полях сражений"."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 65-летнего жителя рабочего поселка Тевриз Вениамина Кузьмина. Он признан виновным в совершении преступления... "убийство"... Приговором суда Кузьмину назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603330527.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия

Мужчина, убивший ветерана из-за споров о войне, получил 9,5 лет колонии

11:14 30.03.2021 (обновлено: 12:29 30.03.2021)
 
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Житель Омской области, убивший 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ходе ссоры в преддверии 9 Мая, получил 9,5 лет колонии строгого режима, говорится на сайте СК РФ.
Следственный комитет 10 мая 2020 года сообщал, что ветеран был убит кухонным ножом в своём доме в рабочем поселке Тевриз. Был задержан 65-летний местный житель - по версии следствия, вечером 6 мая он пришел в гости к знакомому ветерану, повздорил с ним и нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь. Спустя семь месяцев в прокуратуре раскрыли детали преступления: убийство произошло "из-за несогласия гостя с действиями ветерана на полях сражений".
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 65-летнего жителя рабочего поселка Тевриз Вениамина Кузьмина. Он признан виновным в совершении преступления... "убийство"... Приговором суда Кузьмину назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Омская областьПроисшествия
 
 
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