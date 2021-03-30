https://ria.ru/20210330/vertolet-1603538672.html

При крушении вертолета под Прагой погибли два человека

При крушении вертолета под Прагой погибли два человека

Ультралегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot упал неподалеку от Праги с высоты около 90 метров, погибли два человека, которые находились на борту, РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:13

2021-03-30T22:13

2021-03-30T22:15

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ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Ультралегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot упал неподалеку от Праги с высоты около 90 метров, погибли два человека, которые находились на борту, сообщила во вторник журналистам представитель полиции Михаэла Рихтерова."Вертолет упал по неизвестным пока причинам с высоты около 90 метров в районе населенного пункта Добржиховице неподалеку от Праги. В результате аварии погибли два человека, полиция пока не располагает данными о них", - сказала Рихтерова.По словам Рихтеровой, установлением причин падения вертолета займутся эксперты Института по выяснению причин авиационных аварий, а также полиция.

https://ria.ru/20210329/kellner-1603243670.html

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чехия, прага, в мире