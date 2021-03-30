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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603407568.html
Врач объяснил, почему пожилым людям необходимо прививаться от COVID-19
Врач объяснил, почему пожилым людям необходимо прививаться от COVID-19
Пожилым гражданам, особенно с целым "набором" сопутствующих заболеваний, показана вакцинация, поскольку риск заразиться COVID-19 у них очень высок, заявил РИА... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:30
2021-03-30T11:19
распространение коронавируса
владимир круглый
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Пожилым гражданам, особенно с целым "набором" сопутствующих заболеваний, показана вакцинация, поскольку риск заразиться COVID-19 у них очень высок, заявил РИА Новости во вторник сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."При новой коронавирусной инфекции граждане 60+, 65+ составляют основную группу риска. Мы видим, и это подтверждено уже абсолютно достоверно, не только в нашей стране, но и во всем мире, что эта возрастная группа особенно уязвима, среди этой группы отмечается наибольшая летальность, отмечается тяжелое течение коронавирусной инфекции, и поэтому, безусловно, в этой группе людей особенно важна своевременная прививка от COVID", - сказал парламентарий.По его словам, это единственный способ "профилактики и смертности, и тяжелого течения (болезни), и вообще заболевания"."Бытует такое мнение среди пожилых людей, которые сидят в изоляции, особенно те люди, которые имеют сопутствующие заболевания, тяжелые заболевания - такие, как сахарный диабет, сердечные проблемы, легочные проблемы. Они думают, что им страшно привиться, поскольку у них есть ряд серьезных заболеваний. Как организм среагирует, не будет ли осложнений, которые будут хуже, чем само заболевание", - привел пример Круглый.Сенатор пояснил, что здесь логика совершенно иная. "Чем тяжелее фон у таких граждан, чем больше сопутствующих заболеваний, чем тяжелее они протекают, тем больше у этой группы людей показаний к вакцинации", - сказал законодатель. По словам Круглого, для них риск заболеть очень высок, "при случайном контакте в магазине, в торговом центре, в любом закрытом помещении".Сам сенатор, который также относится к возрастной категории 60+, рассказал, что прошел вакцинацию уже довольно давно, в ноябре, в рамках клинических испытаний в НИЦЭМ им. Гамалеи. "Перенес ее очень легко, никаких осложнений, никаких побочных явлений не было", - заключил Круглый.Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев отмечал, что всем прошедшим вакцинацию необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины. По его словам, особенно это важно для граждан старшего возраста, поскольку иммунитет после прививки от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее.
https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html
https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html
https://ria.ru/20210328/vaktsinirovanie-1603176740.html
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владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, совет федерации рф

Врач объяснил, почему пожилым людям необходимо прививаться от COVID-19

10:30 30.03.2021 (обновлено: 11:19 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Пожилым гражданам, особенно с целым "набором" сопутствующих заболеваний, показана вакцинация, поскольку риск заразиться COVID-19 у них очень высок, заявил РИА Новости во вторник сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"При новой коронавирусной инфекции граждане 60+, 65+ составляют основную группу риска. Мы видим, и это подтверждено уже абсолютно достоверно, не только в нашей стране, но и во всем мире, что эта возрастная группа особенно уязвима, среди этой группы отмечается наибольшая летальность, отмечается тяжелое течение коронавирусной инфекции, и поэтому, безусловно, в этой группе людей особенно важна своевременная прививка от COVID", - сказал парламентарий.
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По его словам, это единственный способ "профилактики и смертности, и тяжелого течения (болезни), и вообще заболевания".
"Бытует такое мнение среди пожилых людей, которые сидят в изоляции, особенно те люди, которые имеют сопутствующие заболевания, тяжелые заболевания - такие, как сахарный диабет, сердечные проблемы, легочные проблемы. Они думают, что им страшно привиться, поскольку у них есть ряд серьезных заболеваний. Как организм среагирует, не будет ли осложнений, которые будут хуже, чем само заболевание", - привел пример Круглый.
Сенатор пояснил, что здесь логика совершенно иная. "Чем тяжелее фон у таких граждан, чем больше сопутствующих заболеваний, чем тяжелее они протекают, тем больше у этой группы людей показаний к вакцинации", - сказал законодатель. По словам Круглого, для них риск заболеть очень высок, "при случайном контакте в магазине, в торговом центре, в любом закрытом помещении".
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Сам сенатор, который также относится к возрастной категории 60+, рассказал, что прошел вакцинацию уже довольно давно, в ноябре, в рамках клинических испытаний в НИЦЭМ им. Гамалеи. "Перенес ее очень легко, никаких осложнений, никаких побочных явлений не было", - заключил Круглый.
Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев отмечал, что всем прошедшим вакцинацию необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины. По его словам, особенно это важно для граждан старшего возраста, поскольку иммунитет после прививки от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее.
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