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В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19

В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19

Венесуэла заинтересована в одобрении в стране российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщила вице-президент Делси Родригес. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T05:03

2021-03-30T05:03

2021-03-30T05:04

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

делси родригес

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

венесуэла

каракас

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КАРАКАС, 30 мар - РИА Новости. Венесуэла заинтересована в одобрении в стране российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщила вице-президент Делси Родригес.Родригес отметила, что "это вакцина с особыми характеристиками, которая содержит небольшие фрагменты вируса, и это позволяет стимулировать иммунную систему в организме вакцинированных людей, но главная новость заключается в том, что эта вакцина эффективна на 100%".Кроме того, по словам Родригес, эта вакцина не создает больших сложностей в логистике, поскольку температура хранения составляет от 2 до 8 градусов.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", " ЭпиВакКорона " и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, делси родригес, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), венесуэла, каракас, в мире