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В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
Венесуэла заинтересована в одобрении в стране российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщила вице-президент Делси Родригес. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:03
2021-03-30T05:04
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
делси родригес
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
венесуэла
каракас
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КАРАКАС, 30 мар - РИА Новости. Венесуэла заинтересована в одобрении в стране российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщила вице-президент Делси Родригес.Родригес отметила, что "это вакцина с особыми характеристиками, которая содержит небольшие фрагменты вируса, и это позволяет стимулировать иммунную систему в организме вакцинированных людей, но главная новость заключается в том, что эта вакцина эффективна на 100%".Кроме того, по словам Родригес, эта вакцина не создает больших сложностей в логистике, поскольку температура хранения составляет от 2 до 8 градусов.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", " ЭпиВакКорона " и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, делси родригес, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), венесуэла, каракас, в мире

В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19

05:03 30.03.2021 (обновлено: 05:04 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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КАРАКАС, 30 мар - РИА Новости. Венесуэла заинтересована в одобрении в стране российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщила вице-президент Делси Родригес.
"(Вакцина) "ЭпиВакКорона" будет одобрена, мы проведем исследования и сразу будем обсуждать ее поставку в Венесуэлу... Мы всегда будем искать возможности, включая производство в нашей стране", - сказала она, представляя ежедневный доклад о ситуации с коронавирусом в Венесуэле.
Родригес отметила, что "это вакцина с особыми характеристиками, которая содержит небольшие фрагменты вируса, и это позволяет стимулировать иммунную систему в организме вакцинированных людей, но главная новость заключается в том, что эта вакцина эффективна на 100%".
Кроме того, по словам Родригес, эта вакцина не создает больших сложностей в логистике, поскольку температура хранения составляет от 2 до 8 градусов.
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", " ЭпиВакКорона " и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.
 
Вакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияДелси РодригесФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВенесуэлаКаракасВ мире
 
 
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