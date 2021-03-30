https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603352327.html

К Москве — за помощью. На что не соглашаются Украина и Грузия

К Москве — за помощью. На что не соглашаются Украина и Грузия

Письмо Владимиру Путину с просьбой о вакцине от коронавируса отправила президент Молдавии Майя Санду. Она — политик прозападный, ориентированный на ЕС, но в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:00

2021-03-30T08:00

2021-03-30T08:11

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Письмо Владимиру Путину с просьбой о вакцине от коронавируса отправила президент Молдавии Майя Санду. Она — политик прозападный, ориентированный на ЕС, но в этом вопросе проявила прагматизм. Чего не скажешь о руководителях других постсоветских республик — Украины и Грузии. Почему Кишинев может себе позволить нормальные отношения с Москвой, разбиралось РИА Новости. Ускорить вакцинацию К Путину Санду обратилась после беседы с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым. "Я еще раз подчеркнула, что мы хотели бы получить помощь от Москвы — для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорить прививочный процесс", — сказала глава государства. Говорили о гуманитарных поставках, дипломат объяснял, что не может назвать ни сроки, ни объемы. "Я написала письмо президенту России с просьбой оказать содействие", — объяснила Санду. Подобные обращения она направила лидерам тридцати государств. Пока же гуманитарную помощь республике оказывает Румыния. Вторую партию вакцин из соседней страны привезли 27 марта, на границе автомобиль с препаратами встречали румынский посол Даниел Ионицэ и советник молдавского президента по вопросам здравоохранения Алла Немеренко. Санду по этому поводу вспомнила вторжение румынских войск в Бессарабию, после которого Королевство Румыния установило контроль над молдавскими землями. "Сегодня, когда мы отмечаем годовщину союза Бессарабии с Румынией, можно с уверенностью сказать: между Республикой Молдова и Румынией все чаще строятся мосты во благо людей", — заявила она. Всего же Бухарест обещал Молдавии 200 тысяч доз AstraZeneca. Кишиневу уже передали 21 600 единиц. Кроме того, по словам Санду, республика рассчитывает на 70 тысяч доз в рамках программы для развивающихся стран COVAX. "Но из-за разговоров про AstraZeneca (о приостановке иммунизации этим препаратом в некоторых странах Европы. — Прим. ред.) ее могут не прислать, — объяснила президент. — Я общаюсь с производителями и с руководителями стран. Пытаемся по таким каналам получить вакцину". Пока имеющихся объемов недостаточно даже для маленькой республики. Данные о населении Молдавии разнятся: от трех до трех с половиной миллионов человек. По оценкам Национального агентства общественного здоровья, для вакцинации 70 процентов населения потребуется примерно 4,8 миллиона доз. Почти полтора миллиона Кишинев рассчитывает получить бесплатно по программе COVAX, около двух — купить на платформе той же COVAX по льготной цене, еще 1,4 приобретет правительство. Политическим вопросом вакцинация стала из-за спора Санду и лидера социалистов Игоря Додона, уступившего ей пост. Санду настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Оппонент главы государства заявил, что до нормализации эпидемиологической ситуации социалисты не дадут провести голосование. "Таких выборов, как хочет Майя Санду, не будет! Мы этого не допустим, пока не обеспечат массовую вакцинацию", — предупредил Додон. Тем временем местные СМИ сообщили, что молдавские турфирмы предлагают услугу вакцинации "Спутником V" в клиниках России.Возмущение Индии Позиция Санду не вполне типична для других постсоветских республик, сделавших "прозападный" выбор. Молдавский президент после избрания требовала вывода российских миротворцев из Приднестровья, неоднократно подчеркивала ориентацию на ЕС и Румынию. Но в борьбе с коронавирусом продемонстрировала прагматизм: обратилась к Москве за помощью. В то же время на соседней Украине российские вакцины законодательно запретила Верховная рада, хотя власти испытывали трудности с получением препаратов для иммунизации. В правительстве и Раде обещали украинцам Pfizer, но удалось договориться только о поставках индийского CoviShield, созданного по образцу AstraZeneca. Это решение раскритиковали в стране. Дошло до того, что глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал о некоем письме, полученном от индийского посольства. В нем говорилось о недопустимости нападок на Индию как на производителя вакцин. "Поставку следующей партии AstraZeneca (CoviShield) на Украину могут отложить на неопределенный срок, — пересказывал парламентарий содержание письма в социальной сети. — Причина — информационная кампания, развернутая против индийской вакцины".Защищать препарат пришлось даже президенту Владимиру Зеленскому. Киев рассчитывает, что Дели поможет увеличить объемы поставок. "Однако следует понимать, что положительному решению вопроса отнюдь не способствуют, а скорее сильно мешают публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", — утверждал глава государства. По данным украинских СМИ, в стране действует подпольный прививочный рынок: AstraZeneca можно уколоться за 500 долларов, Johnson & Johnson и "Спутником V" — якобы за 600 долларов, китайской Sinopharm — за 750, а CoviShield — за 500 гривен (18 долларов).Прагматизм и присяга По идеологическим соображениям от российской вакцины отказался и Тбилиси. В Грузии заявляли, что приобретение российских препаратов даже обсуждаться не будет. "Но важно отметить, что российская вакцина также участвует в фонде COVAX. Если ее признают в мире, не только Грузия, но и другие страны могут стать ее пользователями, но на данном этапе разговора об этом не идет", — объяснила позицию Тбилиси кандидат в министры здравоохранения Екатерина Тикарадзе.А глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе открыто признал, что вопрос поставки "Спутника V" — политический. "Исходя из наших отношений на данном этапе, ввоз препарата из России не рассматривается. Аналог вакцины "Спутник V" — AstraZeneca, которая уже поступила в страну", — заверил Гамкрелидзе.Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан объясняет прагматизм Кишинева тем, что "Молдавия не ведет воображаемую войну с Россией". "Нет идеологического фронта, который бы проходил в головах чиновников и политиков. Тем более альтернативных вакцин мало, ЕС делится не очень охотно", — отмечает эксперт. У Санду есть и чисто политические причины обратиться к Москве. "Ей надо в преддверии выборов не столько обеспечить собственного избирателя вакциной, сколько показать электорату Додона идеологическую умеренность: что она реалист и прагматик и все, что о ней рассказывали, — не более чем страшилки. И пока ей удается создать такую картину", — полагает Лизан. Вместе с тем он уверен, что Санду не откажется от курса на выдавливание России из Приднестровья. Но осложнять отношения с Москвой опасно, и молдавский президент отдает себе в этом отчет. "Для маленькой Молдавии потеря российского рынка — катастрофа, и каждый лишившийся заработка будет винить именно Санду", — уточняет глава аналитического бюро. По его мнению, примеры Молдавии, Грузии и Украины показывают: сотрудничать лучше с теми, кто к этому готов. "Контрактов на нашу вакцину и так много, не стоит зацикливаться на Украине, а тем более — на небольшой Грузии. Лучше идти с препаратами в Африку, до нее ведущие фармацевтические компании доберутся нескоро, а она перспективнее обиженных соседей", — заключает Иван Лизан. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов напоминает, что "за всю политическую карьеру Санду никогда не демонстрировала пророссийских настроений". "Но как политика и человека ее всегда отличал спокойный прагматизм, — продолжает он. — И на фоне того, что ее непосредственный куратор в Кишиневе — посол США — не может ничего сделать для Молдавии, Санду наступила на горло собственной песне и обратилась к России". По мнению эксперта, Москва, скорее всего, окажет возможную помощь Кишиневу, особенно с учетом того, что в Приднестровье много российских граждан. А Санду показала редкий пример политического трезвомыслия и верности президентской присяге.

https://ria.ru/20210301/ukraina-1599152474.html

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михаил радуцкий, алексей мартынов (политолог), владимир зеленский, москва, молдавия, сша, грузия, украина, в мире