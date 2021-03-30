https://ria.ru/20210330/utechka-1603498179.html

В ВОЗ призвали изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19

В ВОЗ призвали изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке COVID-19 с... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:38

2021-03-30T17:38

2021-03-30T18:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

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ухань

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ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке COVID-19 с дополнительными миссиями с участием специальных экспертов.ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной"."Группа также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность того, что вирус попал в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента. Однако я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Для получения более надежных выводов потребуются дополнительные данные и исследования", - приводятся слова Гебрейесуса на сайте организации.Глава ВОЗ подчеркнул, что специалисты организации не нашли источник вируса, и призвал продолжить его поиск."Поиск происхождения вируса требует времени, и мы обязаны всему миру найти источник, чтобы мы могли коллективно принять меры для снижения риска повторения этого вируса. Ни одна исследовательская поездка не может дать все ответы", - сказал Гебрейесус.Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

https://ria.ru/20210328/iordaniya-1602990930.html

https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html

китай

ухань

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, китай, ухань, в мире