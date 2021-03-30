В ВОЗ призвали изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19
17:38 30.03.2021 (обновлено: 18:43 30.03.2021)
ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке COVID-19 с дополнительными миссиями с участием специальных экспертов.
ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной".
"Группа также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность того, что вирус попал в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента. Однако я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Для получения более надежных выводов потребуются дополнительные данные и исследования", - приводятся слова Гебрейесуса на сайте организации.
"Хотя группа пришла к выводу, что утечка в лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специальных экспертов, которые я готов развернуть", - добавил он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что специалисты организации не нашли источник вируса, и призвал продолжить его поиск.
"Поиск происхождения вируса требует времени, и мы обязаны всему миру найти источник, чтобы мы могли коллективно принять меры для снижения риска повторения этого вируса. Ни одна исследовательская поездка не может дать все ответы", - сказал Гебрейесус.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.