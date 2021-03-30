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В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после того, как ее укусила домашняя кошка, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:22
2021-03-30T12:22
новоаннинский район
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 мар – РИА Новости. Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после того, как ее укусила домашняя кошка, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области.По информации ведомства, 60-летняя жительница Новоаннинского района в середине марта обратилась в местную больницу, подозревая у себя коронавирусную инфекцию. Но врачи, по ее состоянию, поняли, что она заболела бешенством, и отправили в областную инфекционную больницу.По словам собеседника агентства, в ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что у женщины были домашние кошка и собака. И полтора месяца назад кошка укусила ее за правое предплечье, к медикам тогда хозяйка обращаться не стала. "По словам пациентки, собака через некоторое время сдохла, кошку убили из-за ее агрессивного поведения", - сообщили в ведомстве.По информации облздрава, скорее всего, домашние животные заразились бешенством от дикой лисы, которую иногда видели во дворе. Как отметили в ведомстве, умершая женщина об укусе и смерти кошки с собакой в ветеринарные службы не сообщала.По информации облздрава, инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет.Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в Волгоградской области от бешенства умерла восьмилетняя девочка, которую за несколько месяцев до этого укусила собака.
https://ria.ru/20210330/zhivotnye-1603426547.html
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новоаннинский район, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки

12:22 30.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 30 мар – РИА Новости. Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после того, как ее укусила домашняя кошка, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области.
По информации ведомства, 60-летняя жительница Новоаннинского района в середине марта обратилась в местную больницу, подозревая у себя коронавирусную инфекцию. Но врачи, по ее состоянию, поняли, что она заболела бешенством, и отправили в областную инфекционную больницу.
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"Двадцать пятого марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований", - сообщили РИА Новости в облздраве.
По словам собеседника агентства, в ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что у женщины были домашние кошка и собака. И полтора месяца назад кошка укусила ее за правое предплечье, к медикам тогда хозяйка обращаться не стала. "По словам пациентки, собака через некоторое время сдохла, кошку убили из-за ее агрессивного поведения", - сообщили в ведомстве.
По информации облздрава, скорее всего, домашние животные заразились бешенством от дикой лисы, которую иногда видели во дворе. Как отметили в ведомстве, умершая женщина об укусе и смерти кошки с собакой в ветеринарные службы не сообщала.
По информации облздрава, инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в Волгоградской области от бешенства умерла восьмилетняя девочка, которую за несколько месяцев до этого укусила собака.
 
Новоаннинский районВолгоградская областьПроисшествия
 
 
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