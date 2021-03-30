https://ria.ru/20210330/ukraina-1603459022.html

В Киеве обвинили Россию в наращивании войск на границе с Украиной

В Киеве обвинили Россию в наращивании войск на границе с Украиной

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что создает угрозу... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:41

2021-03-30T14:41

2021-03-30T14:41

россия

руслан хомчак

украина

в мире

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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности страны.По его словам, такое наращивание войск возле госграницы создает угрозу военной безопасности Украины."По данным на 30 марта этого года, вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированных территориях Украины и в Крыму содержатся 28 батальонных тактических групп противника", - уточнил Хомчак.Украина с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210329/voyna-1603372432.html

https://ria.ru/20210326/ukraina-1603066867.html

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россия, руслан хомчак, украина, в мире