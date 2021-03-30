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Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в Донбассе
Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в Донбассе
Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе, сообщил во вторник пресс-центра штаба ООС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:25
2021-03-30T15:25
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
луганская область
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украина
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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе, сообщил во вторник пресс-центра штаба ООС.Как отмечается, украинские артиллеристы постоянно тренируются, совершенствуя полученные навыки.В понедельник пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Счастье в Луганской области близ линии соприкосновения 30 и 31 марта пройдут антитеррористические учения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская область, минск, оон, украина, в мире

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в Донбассе

15:25 30.03.2021
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе, сообщил во вторник пресс-центра штаба ООС.

"В ООС на одном из полигонов в районе отвода оттачивали свое мастерство артиллеристы… Во время учений военные отработали вопросы подготовки подразделения к ведению боевых действий, занятие подготовленных и неподготовленных огневых позиций, а также нанесение огневого поражения противнику", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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Как отмечается, украинские артиллеристы постоянно тренируются, совершенствуя полученные навыки.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганская областьМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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