https://ria.ru/20210330/ucheniya-1603469736.html

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в Донбассе

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в Донбассе

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе, сообщил во вторник пресс-центра штаба ООС. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:25

2021-03-30T15:25

2021-03-30T15:25

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

луганская область

минск

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе, сообщил во вторник пресс-центра штаба ООС.Как отмечается, украинские артиллеристы постоянно тренируются, совершенствуя полученные навыки.В понедельник пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Счастье в Луганской области близ линии соприкосновения 30 и 31 марта пройдут антитеррористические учения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

донецкая народная республика

луганская область

минск

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская область, минск, оон, украина, в мире