Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в Донбассе
КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Украинские военные провели учения с боевой стрельбой в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе, сообщил во вторник пресс-центра штаба ООС.
"В ООС на одном из полигонов в районе отвода оттачивали свое мастерство артиллеристы… Во время учений военные отработали вопросы подготовки подразделения к ведению боевых действий, занятие подготовленных и неподготовленных огневых позиций, а также нанесение огневого поражения противнику", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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Как отмечается, украинские артиллеристы постоянно тренируются, совершенствуя полученные навыки.
В понедельник пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Счастье в Луганской области близ линии соприкосновения 30 и 31 марта пройдут антитеррористические учения.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.