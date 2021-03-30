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Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе считает, что нужно возвращаться к системе советского образования, такую точку зрения он выразил РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:30
2021-03-30T12:30
россия
николай цискаридзе
образование - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе считает, что нужно возвращаться к системе советского образования, такую точку зрения он выразил в беседе с министром просвещения Сергеем Кравцовым в программе "Диалог" проекта телеканала "Россия24".По его мнению, слишком много усилий тратится на то, чтобы показать результат не выпускниками, не реальными достижениями, а тем, насколько правильно заполнены документы."Я просто очень за то, чтобы мы не гнались за красными дипломами, за количеством пятерок, а все по-настоящему эту пятерку заслуживали. И вузу бы, или школе, или педагогу не прилетало бы за то, что он поставил много "неудов", - отметил Цискаридзе.
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россия, николай цискаридзе, образование - общество, общество

Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования

12:30 30.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе считает, что нужно возвращаться к системе советского образования, такую точку зрения он выразил в беседе с министром просвещения Сергеем Кравцовым в программе "Диалог" проекта телеканала "Россия24".
"Я хотел бы, чтобы мы потихоньку в стране возвращались к той системе советского образования, в которой мы учились. Потому что я, как ребенок, который с самого раннего возраста представлял нашу страну на международном рынке, знаю как никто, что мы своей подготовкой превосходили всех наших сверстников – во Франции, в Англии, в Америке, потому что мне приходилось общаться постоянно. И, к сожалению, я вынужден сегодня констатировать, очень низкий уровень образования", - сказал Цискаридзе.
По его мнению, слишком много усилий тратится на то, чтобы показать результат не выпускниками, не реальными достижениями, а тем, насколько правильно заполнены документы.
"Я просто очень за то, чтобы мы не гнались за красными дипломами, за количеством пятерок, а все по-настоящему эту пятерку заслуживали. И вузу бы, или школе, или педагогу не прилетало бы за то, что он поставил много "неудов", - отметил Цискаридзе.
Руководитель лаборатории образовательной и молодежной журналистики НИУ ВШЭ Александр Милкус - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 09:15
Мифы о советской школе: почему российское образование осталось в прошлом
 
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