https://ria.ru/20210330/tsiskaridze-1603431023.html

Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования

Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе считает, что нужно возвращаться к системе советского образования, такую точку зрения он выразил РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:30

2021-03-30T12:30

2021-03-30T12:30

россия

николай цискаридзе

образование - общество

общество

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе считает, что нужно возвращаться к системе советского образования, такую точку зрения он выразил в беседе с министром просвещения Сергеем Кравцовым в программе "Диалог" проекта телеканала "Россия24".По его мнению, слишком много усилий тратится на то, чтобы показать результат не выпускниками, не реальными достижениями, а тем, насколько правильно заполнены документы."Я просто очень за то, чтобы мы не гнались за красными дипломами, за количеством пятерок, а все по-настоящему эту пятерку заслуживали. И вузу бы, или школе, или педагогу не прилетало бы за то, что он поставил много "неудов", - отметил Цискаридзе.

https://sn.ria.ru/20210218/aleksandr-milkus-1597945505.html

россия

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россия, николай цискаридзе, образование - общество, общество