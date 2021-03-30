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В Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты
В Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу правительства по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:24
2021-03-30T15:49
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу правительства по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом.Пресс-секретарь подчеркнул, что "это сложный и филигранный процесс". Мониторингом ситуации в этой области также занимается правительство, отметил он."Но повторю, что, конечно, это находится — как одно из поручений президента — под контролем администрации", — добавил представитель Кремля.Сегодня стало известно о продлении до 1 июня соглашения о стабилизации цен на сахар и до 1 октября — на подсолнечное масло. Эти соглашения — часть комплекса мер, которые правительство по поручению президента ввело в конце прошлого года из-за роста цен на продукты. Документы закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.
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дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты

13:24 30.03.2021 (обновлено: 15:49 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента" в Новосибирске
Девушка в дискаунтере 365+ торговой сети Лента в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу правительства по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом.

"И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров", — так он ответил на вопрос журналистов о том, сколько еще придется замораживать цены на сахар и подсолнечное масло.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "это сложный и филигранный процесс". Мониторингом ситуации в этой области также занимается правительство, отметил он.
"Но повторю, что, конечно, это находится — как одно из поручений президента — под контролем администрации", — добавил представитель Кремля.
Сегодня стало известно о продлении до 1 июня соглашения о стабилизации цен на сахар и до 1 октября — на подсолнечное масло. Эти соглашения — часть комплекса мер, которые правительство по поручению президента ввело в конце прошлого года из-за роста цен на продукты. Документы закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 11:02
Правительство продлило срок действия соглашений по ценам на масло и сахар
 
Дмитрий ПесковЭкономика
 
 
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