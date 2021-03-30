https://ria.ru/20210330/tseny-1603441297.html

В Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты

В Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу правительства по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:24

2021-03-30T13:24

2021-03-30T15:49

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу правительства по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом.Пресс-секретарь подчеркнул, что "это сложный и филигранный процесс". Мониторингом ситуации в этой области также занимается правительство, отметил он."Но повторю, что, конечно, это находится — как одно из поручений президента — под контролем администрации", — добавил представитель Кремля.Сегодня стало известно о продлении до 1 июня соглашения о стабилизации цен на сахар и до 1 октября — на подсолнечное масло. Эти соглашения — часть комплекса мер, которые правительство по поручению президента ввело в конце прошлого года из-за роста цен на продукты. Документы закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.

https://ria.ru/20210330/tseny-1603413155.html

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дмитрий песков, экономика