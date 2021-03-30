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Правительство продлило срок действия соглашений по ценам на масло и сахар
Правительство продлило срок действия соглашений по ценам на масло и сахар
Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:02
2021-03-30T11:02
2021-03-30T12:22
экономика
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.По сахару документ продлили до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.Соглашения с производителями были одной из мер, объявленных правительством в декабре из-за роста цен на продукты. В них закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.Помимо этого, в России повысили экспортные пошлины на некоторые сельскохозяйственные культуры, создали инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствовали систему мониторинга цен.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
"Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина", — говорится в релизе кабмина.
По сахару документ продлили до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.
Соглашения с производителями были одной из мер, объявленных правительством в декабре из-за роста цен на продукты. В них закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.
Помимо этого, в России повысили экспортные пошлины на некоторые сельскохозяйственные культуры, создали инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствовали систему мониторинга цен.