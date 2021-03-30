https://ria.ru/20210330/tseny-1603413155.html

Правительство продлило срок действия соглашений по ценам на масло и сахар

Правительство продлило срок действия соглашений по ценам на масло и сахар

Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:02

2021-03-30T11:02

2021-03-30T12:22

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111252_0:0:2556:1438_1920x0_80_0_0_f6393df07311b66f6997fe12b4650c47.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.По сахару документ продлили до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.Соглашения с производителями были одной из мер, объявленных правительством в декабре из-за роста цен на продукты. В них закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.Помимо этого, в России повысили экспортные пошлины на некоторые сельскохозяйственные культуры, создали инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствовали систему мониторинга цен.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика