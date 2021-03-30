https://ria.ru/20210330/truboukladchik-1603525384.html

Трубоукладчик "Северного потока — 2" направился в воды Дании

Трубоукладчик "Северного потока — 2" направился в воды Дании

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось в район исключительной экономической зоны Дании, сообщили в пресс-службе оператора проекта "Северный поток —... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:57

2021-03-30T19:57

2021-03-30T21:00

nord stream 2 ag

северный поток — 2

дания

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось в район исключительной экономической зоны Дании, сообщили в пресс-службе оператора проекта "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG.Отмечается, что там начнутся подготовительные работы перед укладкой.Сейчас другое судно, "Фортуна", достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. "Академик Черский" должен возобновить укладку первой линии.В декабре 2020 года "Фортуна" проложила 2,6 километра трубы в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что "Северный поток — 2" достроят в этом году.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

дания

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, дания, в мире