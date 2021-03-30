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Трубоукладчик "Северного потока — 2" направился в воды Дании
Трубоукладчик "Северного потока — 2" направился в воды Дании
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось в район исключительной экономической зоны Дании, сообщили в пресс-службе оператора проекта "Северный поток —... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:57
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nord stream 2 ag
северный поток — 2
дания
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось в район исключительной экономической зоны Дании, сообщили в пресс-службе оператора проекта "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG.Отмечается, что там начнутся подготовительные работы перед укладкой.Сейчас другое судно, "Фортуна", достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. "Академик Черский" должен возобновить укладку первой линии.В декабре 2020 года "Фортуна" проложила 2,6 километра трубы в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что "Северный поток — 2" достроят в этом году.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, дания, в мире

Трубоукладчик "Северного потока — 2" направился в воды Дании

19:57 30.03.2021 (обновлено: 21:00 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось в район исключительной экономической зоны Дании, сообщили в пресс-службе оператора проекта "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что там начнутся подготовительные работы перед укладкой.
Сейчас другое судно, "Фортуна", достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. "Академик Черский" должен возобновить укладку первой линии.
В декабре 2020 года "Фортуна" проложила 2,6 километра трубы в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что "Северный поток — 2" достроят в этом году.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ДанияВ мире
 
 
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