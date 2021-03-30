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https://ria.ru/20210330/tromboz-1603459637.html
Немецкие СМИ сообщили о 31 случае тромбоза после вакцины AstraZeneca
Немецкие СМИ сообщили о 31 случае тромбоза после вакцины AstraZeneca
Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:42
2021-03-30T14:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
германия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca, девять человек скончались, сообщило издание Spiegel.По данным издания, в 19 случаях дополнительно фиксировалась тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов).Осложнения были выявлены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, в мире

Немецкие СМИ сообщили о 31 случае тромбоза после вакцины AstraZeneca

14:42 30.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca, девять человек скончались, сообщило издание Spiegel.
По данным издания, в 19 случаях дополнительно фиксировалась тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов).
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 09:49Распространение коронавируса
Ученые нашли возможную причину тромбоза после применения AstraZeneca
Осложнения были выявлены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaГерманияВ мире
 
 
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