https://ria.ru/20210330/tromboz-1603459637.html

Немецкие СМИ сообщили о 31 случае тромбоза после вакцины AstraZeneca

Немецкие СМИ сообщили о 31 случае тромбоза после вакцины AstraZeneca

Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:42

2021-03-30T14:42

2021-03-30T14:42

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca, девять человек скончались, сообщило издание Spiegel.По данным издания, в 19 случаях дополнительно фиксировалась тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов).Осложнения были выявлены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

https://ria.ru/20210320/vaktsina-1602096587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, в мире