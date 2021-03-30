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Жена мэра Томска признала вину в сопротивлении силовикам при обыске
Жена мэра Томска признала вину в сопротивлении силовикам при обыске
Галина Кляйн, жена обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, в суде признала свою вину в сопротивлении... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:13
2021-03-30T10:13
иван кляйн
томское пиво
советский
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Галина Кляйн, жена обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, в суде признала свою вину в сопротивлении силовикам при проведении обыска, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Томска.Ранее сообщалось, что следователи управления СК РФ по Томской области возбудили в отношении Галины Кляйн дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".По данным СК, 13 ноября 2020 года подозреваемая в своей квартире причинила "телесные повреждения" сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. В тот день в квартире проходили следственные действия, связанные с уголовным преследованием ее мужа. Источник в правоохранительных органах региона рассказывал РИА Новости, что Кляйн выбросила из окна своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму.Ивана Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кляйн на время следствия был отстранен от должности. Вину градоначальник не признал. В начале февраля СК завершил следственные действия по делу Кляйна из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Рассмотрение дела начнется 8 апреля в Советском районном суде Томска.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
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советский
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иван кляйн, томское пиво, советский , следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

Жена мэра Томска признала вину в сопротивлении силовикам при обыске

10:13 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Галина Кляйн, жена обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, в суде признала свою вину в сопротивлении силовикам при проведении обыска, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Томска.
"На одном из заседаний суда, когда гособвинитель закончил оглашать обвинение, подсудимой был задан вопрос, признает ли она свою вину. Она ответила утвердительно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что рассмотрение дела Галины Кляйн находится на стадии представления доказательств стороной обвинения.
Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Ранее сообщалось, что следователи управления СК РФ по Томской области возбудили в отношении Галины Кляйн дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
По данным СК, 13 ноября 2020 года подозреваемая в своей квартире причинила "телесные повреждения" сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. В тот день в квартире проходили следственные действия, связанные с уголовным преследованием ее мужа. Источник в правоохранительных органах региона рассказывал РИА Новости, что Кляйн выбросила из окна своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму.
Ивана Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кляйн на время следствия был отстранен от должности. Вину градоначальник не признал. В начале февраля СК завершил следственные действия по делу Кляйна из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Рассмотрение дела начнется 8 апреля в Советском районном суде Томска.
Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
 
Иван КляйнТомское пивоСоветскийСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
 
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