https://ria.ru/20210330/tomsk-1603405340.html

Жена мэра Томска признала вину в сопротивлении силовикам при обыске

Жена мэра Томска признала вину в сопротивлении силовикам при обыске

Галина Кляйн, жена обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, в суде признала свою вину в сопротивлении... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:13

2021-03-30T10:13

2021-03-30T10:13

иван кляйн

томское пиво

советский

следственный комитет россии (ск рф)

томск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Галина Кляйн, жена обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, в суде признала свою вину в сопротивлении силовикам при проведении обыска, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Томска.Ранее сообщалось, что следователи управления СК РФ по Томской области возбудили в отношении Галины Кляйн дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".По данным СК, 13 ноября 2020 года подозреваемая в своей квартире причинила "телесные повреждения" сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. В тот день в квартире проходили следственные действия, связанные с уголовным преследованием ее мужа. Источник в правоохранительных органах региона рассказывал РИА Новости, что Кляйн выбросила из окна своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму.Ивана Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кляйн на время следствия был отстранен от должности. Вину градоначальник не признал. В начале февраля СК завершил следственные действия по делу Кляйна из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Рассмотрение дела начнется 8 апреля в Советском районном суде Томска.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.

https://ria.ru/20210329/mer-1603248132.html

советский

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван кляйн, томское пиво, советский , следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия