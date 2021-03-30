https://ria.ru/20210330/tomat-1603468926.html

Россия разрешила ввоз томатов и перцев 15 белорусским предприятиям

Россия разрешила ввоз томатов и перцев 15 белорусским предприятиям

Россельхознадзор с 30 марта разрешил ввоз томатов и перцев в Россию 15 предприятиям Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:23

2021-03-30T15:23

2021-03-30T15:23

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россельхознадзор с 30 марта разрешил ввоз томатов и перцев в Россию 15 предприятиям Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.Поставки томатов из перца из Белоруссии были поэтапно запрещены в сентябре-ноябре 2020 года по причине систематических выявлений вируса мозаики пепино при поставках овощей их всех шести областей страны. Решение о снятии ограничений было принято по итогам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных мероприятиях и результатах лабораторных экспертиз, подтверждающих отсутствие вируса мозаики пепино в томатах и перцах.С 30 марта ввоз овощей разрешен "Фирме "Кадино", "Гродненской овощной фабрике", ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского", "Агрокомбинату "Ждановичи", "Агрокомбинату Несвижский", "Озерицкий-Агро", "Рудаково", филиалу "Весна-Энерго" РУП "Витебскэнерго", ФХ "Ольшаны", ФХ "Семинис", "Минскому парниково-тепличному комбинату", "Тепличному комбинату Мачулищи", КСУП "Тепличное", "Мозырской овощной фабрику" и КСУП "Брилево".

https://ria.ru/20210323/tomaty-1602502101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика