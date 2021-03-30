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Россия разрешила ввоз томатов и перцев 15 белорусским предприятиям
Россия разрешила ввоз томатов и перцев 15 белорусским предприятиям
Россельхознадзор с 30 марта разрешил ввоз томатов и перцев в Россию 15 предприятиям Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:23
2021-03-30T15:23
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россельхознадзор с 30 марта разрешил ввоз томатов и перцев в Россию 15 предприятиям Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.Поставки томатов из перца из Белоруссии были поэтапно запрещены в сентябре-ноябре 2020 года по причине систематических выявлений вируса мозаики пепино при поставках овощей их всех шести областей страны. Решение о снятии ограничений было принято по итогам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных мероприятиях и результатах лабораторных экспертиз, подтверждающих отсутствие вируса мозаики пепино в томатах и перцах.С 30 марта ввоз овощей разрешен "Фирме "Кадино", "Гродненской овощной фабрике", ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского", "Агрокомбинату "Ждановичи", "Агрокомбинату Несвижский", "Озерицкий-Агро", "Рудаково", филиалу "Весна-Энерго" РУП "Витебскэнерго", ФХ "Ольшаны", ФХ "Семинис", "Минскому парниково-тепличному комбинату", "Тепличному комбинату Мачулищи", КСУП "Тепличное", "Мозырской овощной фабрику" и КСУП "Брилево".
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика

Россия разрешила ввоз томатов и перцев 15 белорусским предприятиям

15:23 30.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россельхознадзор с 30 марта разрешил ввоз томатов и перцев в Россию 15 предприятиям Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор с 30 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и перцев под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с 15 белорусских предприятий", - говорится в сообщении.

Поставки томатов из перца из Белоруссии были поэтапно запрещены в сентябре-ноябре 2020 года по причине систематических выявлений вируса мозаики пепино при поставках овощей их всех шести областей страны. Решение о снятии ограничений было принято по итогам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных мероприятиях и результатах лабораторных экспертиз, подтверждающих отсутствие вируса мозаики пепино в томатах и перцах.
С 30 марта ввоз овощей разрешен "Фирме "Кадино", "Гродненской овощной фабрике", ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского", "Агрокомбинату "Ждановичи", "Агрокомбинату Несвижский", "Озерицкий-Агро", "Рудаково", филиалу "Весна-Энерго" РУП "Витебскэнерго", ФХ "Ольшаны", ФХ "Семинис", "Минскому парниково-тепличному комбинату", "Тепличному комбинату Мачулищи", КСУП "Тепличное", "Мозырской овощной фабрику" и КСУП "Брилево".
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