https://ria.ru/20210330/tinkov-1603537385.html

Тиньков рассказал о самочувствии и сроках восстановления

Тиньков рассказал о самочувствии и сроках восстановления

Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии: после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:53

2021-03-30T21:53

2021-03-30T21:53

олег тиньков

лондон

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии: после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная болезнь и реакция "трансплантат против хозяина", эффект от лечения будет заметен через год.В марте прошлого года он заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале декабря Тиньков рассказал, что полное выздоровление после операции затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.По словам Тинькова, основной удар болезни приходится на кожу, рот и глаза. Он каждый день принимает по 20 таблеток, а также каждые 2 недели посещает процедуры по переливанию крови, которые помогают в лечении.Бизнесмен рассчитывает, что будет находится в Лондоне еще год, чтобы находится рядом с клиникой, также ему пришлось отложить занятия спортом, поскольку "нет сил". "В целом я ОК, но впереди большая реабилитация", - пояснил он.В декабре основатель TCS Group заявил, что 1 февраля официально откроет благотворительный фонд в сфере донорства. Он начнет работу с масштабных исследований и построения законодательной базы, далее будет работать над увеличением регистра потенциальных доноров стволовых клеток в стране со ста тысяч до пяти миллионов. Директором фонда стал Александр Синицын — бывший глава Центра стратегических разработок (ЦСР).

https://ria.ru/20210317/milliardery-1601618297.html

https://ria.ru/20201229/tinkov-1591489575.html

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олег тиньков, лондон, общество