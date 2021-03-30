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Результаты тестов на COVID-19 можно будет получить через госуслуги
Результаты тестов на COVID-19 можно будет получить через госуслуги
Результаты теста на коронавирус можно будет получить в личном кабинете на "Госуслугах". Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:08
2021-03-30T10:08
2021-03-30T11:31
распространение коронавируса
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Результаты теста на коронавирус можно будет получить в личном кабинете на "Госуслугах". Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.Сначала данные из лабораторий по защищенным каналам будут поступать в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем – на портал, уточняется в сообщении кабмина. Также в постановлении говорится, что в личный кабинет можно загрузить информацию о вакцинации, чтобы иметь возможность предъявить ее по месту требования. Для этого пользователю придется дать разрешение на передачу сведений.Решение приняли по итогам пилотного проекта по обработке данных о тестах, который стартовал в ноябре 2020 года. Новый механизм должен сэкономить время при получении результатов и снизить количество поддельных справок. Также гражданам не придется самостоятельно отправлять информацию в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.
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РИА Новости
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россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество