https://ria.ru/20210330/terrorist-1603485106.html
В Афганистане ликвидировали высокопоставленного командира "Аль-Каиды"*
В Афганистане ликвидировали высокопоставленного командира "Аль-Каиды"*
Афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Аль-Каида"*, говорится в заявлении национального... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:41
2021-03-30T16:41
2021-03-30T16:41
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КАБУЛ, 30 мар - РИА Новости. Афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Аль-Каида"*, говорится в заявлении национального директората безопасности Афганистана (NDS).Согласно заявлению, высокопоставленный командир группировки на Индийском субконтиненте Давлат Бек Таджики, также известный как Абу Мухаммад ат-Таджики, был ликвидирован во время операции спецподразделений NDS в провинции Пактика на востоке страны. Сообщается, что вместе с ним также был уничтожен командир радикальной группировки "Талибан" Хазрат Али.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210205/arest-1596110649.html
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пактика, аль-каида, афганистан, талибан, в мире