https://ria.ru/20210330/terrorist-1603485106.html

В Афганистане ликвидировали высокопоставленного командира "Аль-Каиды"*

В Афганистане ликвидировали высокопоставленного командира "Аль-Каиды"*

Афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Аль-Каида"*, говорится в заявлении национального... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:41

2021-03-30T16:41

2021-03-30T16:41

пактика

аль-каида

афганистан

талибан

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КАБУЛ, 30 мар - РИА Новости. Афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Аль-Каида"*, говорится в заявлении национального директората безопасности Афганистана (NDS).Согласно заявлению, высокопоставленный командир группировки на Индийском субконтиненте Давлат Бек Таджики, также известный как Абу Мухаммад ат-Таджики, был ликвидирован во время операции спецподразделений NDS в провинции Пактика на востоке страны. Сообщается, что вместе с ним также был уничтожен командир радикальной группировки "Талибан" Хазрат Али.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210205/arest-1596110649.html

пактика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пактика, аль-каида, афганистан, талибан, в мире