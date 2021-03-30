https://ria.ru/20210330/temperatura-1603465627.html

Комаровский назвал главную ошибку при измерении температуры

Комаровский назвал главную ошибку при измерении температуры

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно измерять температуру тела. Об этом он написал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:10

2021-03-30T15:10

2021-03-30T16:34

евгений комаровский

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно измерять температуру тела. Об этом он написал на своей странице в Instagram.Врач пояснил, что на весь процесс нужно около десяти минут.Он подчеркнул, что температура в подмышечной впадине напрямую зависит от того, как хорошо прижата рука к телу.Поэтому прежде всего нужно насухо протереть подмышку, а затем прижать руку к туловищу на пять минут. По прошествии этого времени необходимо измерять температуру еще пять минут.Ранее Евгений Комаровский предостерег от соблюдения постельного режима при ОРВИ. Он посоветовал пить много жидкости, тепло одеваться и находиться при этом в прохладном помещении.

https://ria.ru/20210301/pnevmoniya-1599369497.html

https://ria.ru/20210128/metod-1595034947.html

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2021

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евгений комаровский, общество