https://ria.ru/20210330/telo-1603541456.html

В доме в Мытищах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу

В доме в Мытищах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу

Тело мужчины, который во вторник начал стрельбу в подмосковных Мытищах и отказывался сдаться правоохранителям, обнаружено в его доме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T23:00

2021-03-30T23:00

2021-03-30T23:08

стрельба в мытищах

россия

гумвд

омон россии

мытищи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603522484_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_fefdfa412c1e77dc323bfaff7f7355ea.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Тело мужчины, который во вторник начал стрельбу в подмосковных Мытищах и отказывался сдаться правоохранителям, обнаружено в его доме, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В здании начался сильный пожар.Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

россия

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дом мытищинского злоумышленника горит Дом мытищинского злоумышленника горит 2021-03-30T23:00 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, россия, гумвд, омон россии, мытищи, происшествия