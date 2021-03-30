https://ria.ru/20210330/suitsid-1603383466.html

Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид

Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид

Попытка суицида могла стать причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T01:32

2021-03-30T01:32

2021-03-30T04:47

россия

зеленодольск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Попытка суицида могла стать причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."В числе версий произошедшего рассматривается в том числе попытка суицида одного из жильцов дома", - сказал собеседник агентства.Ранее следственное управление СК России по Татарстану сообщало, что рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной – утечка бытового газа.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о взрыве газа в девятиэтажке по адресу улица Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Один человек погиб. По последним данным МЧС РФ, пострадали семь человек.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование дела.

https://ria.ru/20210330/vzryvy-1603382911.html

россия

зеленодольск

казань

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2021

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россия, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия