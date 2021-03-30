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Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
Попытка суицида могла стать причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T01:32
2021-03-30T04:47
россия
зеленодольск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Попытка суицида могла стать причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."В числе версий произошедшего рассматривается в том числе попытка суицида одного из жильцов дома", - сказал собеседник агентства.Ранее следственное управление СК России по Татарстану сообщало, что рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной – утечка бытового газа.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о взрыве газа в девятиэтажке по адресу улица Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Один человек погиб. По последним данным МЧС РФ, пострадали семь человек.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование дела.
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россия, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия

Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид

01:32 30.03.2021 (обновлено: 04:47 30.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПоследствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Попытка суицида могла стать причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В числе версий произошедшего рассматривается в том числе попытка суицида одного из жильцов дома", - сказал собеседник агентства.
Ранее следственное управление СК России по Татарстану сообщало, что рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной – утечка бытового газа.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о взрыве газа в девятиэтажке по адресу улица Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Один человек погиб. По последним данным МЧС РФ, пострадали семь человек.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование дела.
Поврежденный, в результате взрыва бытового газа, жилой дом в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
01:10
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
РоссияЗеленодольскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
 
 
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