Российское судно прервало выступление президента Египта у Суэцкого канала

Российское судно прервало выступление президента Египта у Суэцкого канала

Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать пресс-конференцию из-за долгих гудков судна "Маршал Василевский", экипаж которого... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:21

2021-03-30T16:21

2021-03-30T18:06

ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать пресс-конференцию из-за долгих гудков судна "Маршал Василевский", экипаж которого наряду с другими судами ликовал из-за разблокировки Суэцкого канала.В ходе почти полуторачасовой пресс-конференции в городе Исмаилия на берегу Суэцкого канала президент Египта отвечал на вопросы о разблокировке канала и спасательной операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Проходившие за ним по руслу канала суда громко гудели, в эти моменты египетский лидер останавливал свою речь и ждал, пока гудок не закончится.В самом конце пресс-конференции проходившее по каналу судно начало сигналить протяжными гудками, прерывая ответы ас-Сиси на 10-15 секунд. "Да, мы тоже очень рады", - пошутил египетский президент, публика на берегу в ответ зааплодировала.Согласно данным трекера MarineTraffic, построенная в 2018 году плавучая регазификационная платформа "Маршал Василевский" ходит под российским флагом и 28 дней назад вышла из тайваньского порта, конечным пунктом указан город Суэц.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после шести дней круглосуточной спасательной операции, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.Глава администрации канала Усама Рабиа ранее заявил, что еще 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи (01.00 мск среды). С утра канал прошли уже 113 судов, канал работает круглосуточно, в отличие от обычного графика.

