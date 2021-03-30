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https://ria.ru/20210330/sudno-1603480617.html
Российское судно прервало выступление президента Египта у Суэцкого канала
Российское судно прервало выступление президента Египта у Суэцкого канала
Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать пресс-конференцию из-за долгих гудков судна "Маршал Василевский", экипаж которого... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:21
2021-03-30T18:06
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
абдель фаттах ас-сиси
египет
в мире
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать пресс-конференцию из-за долгих гудков судна "Маршал Василевский", экипаж которого наряду с другими судами ликовал из-за разблокировки Суэцкого канала.В ходе почти полуторачасовой пресс-конференции в городе Исмаилия на берегу Суэцкого канала президент Египта отвечал на вопросы о разблокировке канала и спасательной операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Проходившие за ним по руслу канала суда громко гудели, в эти моменты египетский лидер останавливал свою речь и ждал, пока гудок не закончится.В самом конце пресс-конференции проходившее по каналу судно начало сигналить протяжными гудками, прерывая ответы ас-Сиси на 10-15 секунд. "Да, мы тоже очень рады", - пошутил египетский президент, публика на берегу в ответ зааплодировала.Согласно данным трекера MarineTraffic, построенная в 2018 году плавучая регазификационная платформа "Маршал Василевский" ходит под российским флагом и 28 дней назад вышла из тайваньского порта, конечным пунктом указан город Суэц.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после шести дней круглосуточной спасательной операции, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.Глава администрации канала Усама Рабиа ранее заявил, что еще 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи (01.00 мск среды). С утра канал прошли уже 113 судов, канал работает круглосуточно, в отличие от обычного графика.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, абдель фаттах ас-сиси, египет, в мире

Российское судно прервало выступление президента Египта у Суэцкого канала

16:21 30.03.2021 (обновлено: 18:06 30.03.2021)
 
© Фото : ПАО "Газпром"Плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский"
Плавучая регазификационная установка Маршал Василевский - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
Читать ria.ru в
ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать пресс-конференцию из-за долгих гудков судна "Маршал Василевский", экипаж которого наряду с другими судами ликовал из-за разблокировки Суэцкого канала.
В ходе почти полуторачасовой пресс-конференции в городе Исмаилия на берегу Суэцкого канала президент Египта отвечал на вопросы о разблокировке канала и спасательной операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Проходившие за ним по руслу канала суда громко гудели, в эти моменты египетский лидер останавливал свою речь и ждал, пока гудок не закончится.
"Теперь мир может быть спокоен": Суэцкий канал открыли для движения
© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
© AP Photo / Suez Canal Authorit

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
© AP Photo / Mohamed Elshahed

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

Люди фотографируют контейнеровоз Ever Given, покидающий Суэцкий канал
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
© REUTERS / Suez Canal Authority

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Maxar Technologies

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
© REUTERS / Suez Canal Authority

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
В самом конце пресс-конференции проходившее по каналу судно начало сигналить протяжными гудками, прерывая ответы ас-Сиси на 10-15 секунд. "Да, мы тоже очень рады", - пошутил египетский президент, публика на берегу в ответ зааплодировала.
Согласно данным трекера MarineTraffic, построенная в 2018 году плавучая регазификационная платформа "Маршал Василевский" ходит под российским флагом и 28 дней назад вышла из тайваньского порта, конечным пунктом указан город Суэц.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после шести дней круглосуточной спасательной операции, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
Глава администрации канала Усама Рабиа ранее заявил, что еще 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи (01.00 мск среды). С утра канал прошли уже 113 судов, канал работает круглосуточно, в отличие от обычного графика.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналАбдель Фаттах ас-СисиЕгипетВ мире
 
 
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