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В США россиянин Никитин признал вину в нарушении экспортного контроля
В США россиянин Никитин признал вину в нарушении экспортного контроля
Гражданин РФ Олег Никитин признал вину в США по делу о нарушении экспортного контроля, сообщило министерство юстиции США. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T23:08
2021-03-30T23:08
2021-03-30T23:08
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Гражданин РФ Олег Никитин признал вину в США по делу о нарушении экспортного контроля, сообщило министерство юстиции США.Никитину грозит до 5 лет тюрьмы и штраф.Никитин, гендиректор российской компании "КС Инжиниринг", пошел на сделку с обвинением в суде Джорджии. Он признал, что от имени российской государственной компании и при посредничестве еще одной итальянской фирмы приобрел силовую турбину на 17 миллионов долларов. Эта турбина могла использоваться для глубоководного бурения в Арктике. Продажи такого рода оборудования в Россию запрещены американскими санкционными законами.Никитин, его предполагаемый сообщник и сотрудник Антон Черемухи, глава итальянской компании Габриэль Виллоне и представитель компании-производителя в США Дали Багру были арестованы в Джорджии. Суд приговорил Виллоне к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы, остальным приговор пока не выносили.
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