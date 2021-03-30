https://ria.ru/20210330/student-1603448924.html

В Подмосковье зарезали студента

В Подмосковье зарезали студента

На пустыре в Солнечногорске нашли зарезанным 16-летнего студента из Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, говорится в сообщении подмосковного главка СК РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:57

2021-03-30T13:57

2021-03-30T13:57

следственный комитет россии (ск рф)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На пустыре в Солнечногорске нашли зарезанным 16-летнего студента из Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты подмосковного главка МВД, проводится осмотр, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к убийству подростка.

https://ria.ru/20210329/shampur-1603336774.html

солнечногорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), солнечногорск, происшествия