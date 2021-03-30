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Жительница Мытищ рассказала о мужчине, устроившем стрельбу
Жительница Мытищ рассказала о мужчине, устроившем стрельбу
Мужчина, в понедельник устроивший ЧП со стрельбой в подмосковных Мытищах, до этого катался на "шикарном" мотоцикле, рассказала РИА Новости местная жительница. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:12
2021-03-30T20:29
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина, в понедельник устроивший ЧП со стрельбой в подмосковных Мытищах, до этого катался на "шикарном" мотоцикле, рассказала РИА Новости местная жительница.По ее словам, у этого человека был "мотоцикл такой шикарный, серебристого цвета". "Я всегда говорю - какой красивый мужчина, такой красивый и мотоцикл", - сказала она и назвала устроившего стрельбу "хорошим" человеком. "Хороший, не каждый ведь может кататься на таких шикарных мотоциклах", - обосновала она свое мнение.При этом она не может объяснить, что стало причиной ЧП. "Что случилось, я прямо не знаю. Я просто в шоке", - сказала женщина, добавив, что никакого асоциального поведения за мужчиной она не наблюдала, и уточнила, что близко этого человека все же не знала.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.
https://ria.ru/20210330/spetsnaz-1603512267.html
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РИА Новости
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Полиция на месте происшествия в Новых Вешках
В Новых Вешках задержали стрелка, сообщают СМИ. Его дом взяли штурмом. 61-летний Владимир Б., устроивший стрельбу по силовикам, был несколько раз судим за грабеж и мошенничество, а также находился в розыске.
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60
стрельба в мытищах, мытищи, происшествия

Жительница Мытищ рассказала о мужчине, устроившем стрельбу

19:12 30.03.2021 (обновлено: 20:29 30.03.2021)
 
© РИА НовостиНа месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео
На месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина, в понедельник устроивший ЧП со стрельбой в подмосковных Мытищах, до этого катался на "шикарном" мотоцикле, рассказала РИА Новости местная жительница.
По ее словам, у этого человека был "мотоцикл такой шикарный, серебристого цвета". "Я всегда говорю - какой красивый мужчина, такой красивый и мотоцикл", - сказала она и назвала устроившего стрельбу "хорошим" человеком. "Хороший, не каждый ведь может кататься на таких шикарных мотоциклах", - обосновала она свое мнение.
При этом она не может объяснить, что стало причиной ЧП. "Что случилось, я прямо не знаю. Я просто в шоке", - сказала женщина, добавив, что никакого асоциального поведения за мужчиной она не наблюдала, и уточнила, что близко этого человека все же не знала.
По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".
По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.
Ситуация в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 18:24
При штурме дома в Мытищах ранили спецназовца
 
Стрельба в МытищахМытищиПроисшествия
 
 
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