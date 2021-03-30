https://ria.ru/20210330/strelok-1603519954.html

Жительница Мытищ рассказала о мужчине, устроившем стрельбу

Жительница Мытищ рассказала о мужчине, устроившем стрельбу

Мужчина, в понедельник устроивший ЧП со стрельбой в подмосковных Мытищах, до этого катался на "шикарном" мотоцикле, рассказала РИА Новости местная жительница. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:12

2021-03-30T19:12

2021-03-30T20:29

стрельба в мытищах

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина, в понедельник устроивший ЧП со стрельбой в подмосковных Мытищах, до этого катался на "шикарном" мотоцикле, рассказала РИА Новости местная жительница.По ее словам, у этого человека был "мотоцикл такой шикарный, серебристого цвета". "Я всегда говорю - какой красивый мужчина, такой красивый и мотоцикл", - сказала она и назвала устроившего стрельбу "хорошим" человеком. "Хороший, не каждый ведь может кататься на таких шикарных мотоциклах", - обосновала она свое мнение.При этом она не может объяснить, что стало причиной ЧП. "Что случилось, я прямо не знаю. Я просто в шоке", - сказала женщина, добавив, что никакого асоциального поведения за мужчиной она не наблюдала, и уточнила, что близко этого человека все же не знала.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.

https://ria.ru/20210330/spetsnaz-1603512267.html

мытищи

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Полиция на месте происшествия в Новых Вешках В Новых Вешках задержали стрелка, сообщают СМИ. Его дом взяли штурмом. 61-летний Владимир Б., устроивший стрельбу по силовикам, был несколько раз судим за грабеж и мошенничество, а также находился в розыске. 2021-03-30T19:12 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в мытищах, мытищи, происшествия