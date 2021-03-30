https://ria.ru/20210330/strelok-1603483551.html

На месте операции по задержанию мужчины в Мытищах слышна стрельба

На месте операции по задержанию мужчины в Мытищах слышна стрельба

На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера звучат очереди выстрелов, взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:35

2021-03-30T16:35

2021-03-30T20:36

стрельба в мытищах

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера звучат очереди выстрелов, взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.Силовики оцепили территорию поселка, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".Как сообщало МВД, утром во вторник полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.Участок оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. Как сообщал корреспондент РИА Новости, над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП пока нет.Как сообщил корреспондент РИА Новости, с места перестрелки уехала машина скорой помощи с мигалками. По информации источника, ранение во время штурма получил боец спецназа.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

https://ria.ru/20210330/mytischi-1603479048.html

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости. 2021-03-30T16:35 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, мытищи, происшествия