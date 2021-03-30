https://ria.ru/20210330/strelok-1603483551.html
На месте операции по задержанию мужчины в Мытищах слышна стрельба
На месте операции по задержанию мужчины в Мытищах слышна стрельба
На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера звучат очереди выстрелов, взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:35
2021-03-30T16:35
2021-03-30T20:36
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603505448_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_7fbc081cbece29aecffb77f50142701f.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера звучат очереди выстрелов, взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.Силовики оцепили территорию поселка, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".Как сообщало МВД, утром во вторник полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.Участок оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. Как сообщал корреспондент РИА Новости, над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП пока нет.Как сообщил корреспондент РИА Новости, с места перестрелки уехала машина скорой помощи с мигалками. По информации источника, ранение во время штурма получил боец спецназа.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
https://ria.ru/20210330/mytischi-1603479048.html
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603505448_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_8ead1a34c41947cb90781e36f8b3b495.jpg
Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах
На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.
2021-03-30T16:35
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в мытищах, мытищи, происшествия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах
пенсионера звучат очереди выстрелов, взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.
Силовики оцепили территорию поселка, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".
Как сообщало МВД, утром во вторник полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.
Участок оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. Как сообщал корреспондент РИА Новости, над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.
Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий
сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП пока нет.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, с места перестрелки уехала машина скорой помощи с мигалками. По информации источника, ранение во время штурма получил боец спецназа.
Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".