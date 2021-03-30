https://ria.ru/20210330/strelok-1603481917.html

Мужчина в Мытищах мог сам поджечь свой дом, заявили в экстренных службах

Мужчина в Мытищах мог сам поджечь свой дом, заявили в экстренных службах

Открывший стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах мужчина, по предварительным данным, сам поджог свой дом для уничтожения улик, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:27

2021-03-30T16:27

2021-03-30T20:36

стрельба в мытищах

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Открывший стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах мужчина, по предварительным данным, сам поджог свой дом для уничтожения улик, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Предварительно, пожар в доме возник при попытке уничтожить улики", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожарные не участвовали в ликвидации возгорания "в целях безопасности из-за проводимой специальной операции".На данный момент огня и дыма уже не видно, пожара, судя по всему, нет.По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дым в доме, где забаррикадировался стрелок Мытищи. В районе дома, где забаррикадировался стрелявший по силовикам пенсионер, поднимается дым. 2021-03-30T16:27 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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