https://ria.ru/20210330/strelok-1603471813.html

"Мытищинский стрелок" задолжал 148 тысяч рублей по налогам

"Мытищинский стрелок" задолжал 148 тысяч рублей по налогам

Пенсионер, забаррикадировавшийся в частном доме и открывший стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах, должен более 148 тысяч рублей по налогам и сборам,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:36

2021-03-30T15:36

2021-03-30T16:04

стрельба в мытищах

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пенсионер, забаррикадировавшийся в частном доме и открывший стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах, должен более 148 тысяч рублей по налогам и сборам, свидетельствуют данные базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что Владимир Барданов, о долгах которого свидетельствуют данные базы, - тот самый стрелок.По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом, слышны выстрелы. Обстановка уточняется.

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Слышна стрельба": обстановка в Новых Вешках Штурм дома продолжается. Стрелка не могут задержать уже несколько часов. 2021-03-30T15:36 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, видео, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия