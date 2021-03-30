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"Мытищинский стрелок" задолжал 148 тысяч рублей по налогам
"Мытищинский стрелок" задолжал 148 тысяч рублей по налогам
Пенсионер, забаррикадировавшийся в частном доме и открывший стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах, должен более 148 тысяч рублей по налогам и сборам,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:36
2021-03-30T15:36
2021-03-30T16:04
стрельба в мытищах
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пенсионер, забаррикадировавшийся в частном доме и открывший стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах, должен более 148 тысяч рублей по налогам и сборам, свидетельствуют данные базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что Владимир Барданов, о долгах которого свидетельствуют данные базы, - тот самый стрелок.По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом, слышны выстрелы. Обстановка уточняется.
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"Слышна стрельба": обстановка в Новых Вешках
Штурм дома продолжается. Стрелка не могут задержать уже несколько часов.
2021-03-30T15:36
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PT0M29S
РИА Новости
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стрельба в мытищах, видео, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Пенсионер, забаррикадировавшийся в частном доме и открывший стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах
, должен более 148 тысяч рублей по налогам и сборам, свидетельствуют данные базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП
).
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что Владимир Барданов, о долгах которого свидетельствуют данные базы, - тот самый стрелок.
По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".
Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.
По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом, слышны выстрелы. Обстановка уточняется.