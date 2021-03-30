https://ria.ru/20210330/strelok-1603464097.html
Над домом мужчины, забаррикадировавшегося в Мытищах, поднимается дым
Над домом мужчины, забаррикадировавшегося в Мытищах, поднимается дым
Над домом мужчины, открывшего огонь по силовикам в коттеджном поселке в подмосковных Мытищах, поднимается дым, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:05
2021-03-30T15:05
2021-03-30T20:37
стрельба в мытищах
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
происшествия
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МЫТИЩИ, 30 мар – РИА Новости. Над домом мужчины, открывшего огонь по силовикам в коттеджном поселке в подмосковных Мытищах, поднимается дым, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Что именно горит, пока не ясно.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в поселке Вешки в городском округе Мытищи с целью поверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.СК РФ возбудил уголовное дело. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме один, он пока не задержан.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html
мытищи
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РИА Новости
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Дым в доме, где забаррикадировался стрелок
Мытищи. В районе дома, где забаррикадировался стрелявший по силовикам пенсионер, поднимается дым.
2021-03-30T15:05
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в мытищах, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия