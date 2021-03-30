https://ria.ru/20210330/strelok-1603461860.html
СК: мытищинского стрелка пока не задержали, он забаррикадировался
СК: мытищинского стрелка пока не задержали, он забаррикадировался
Мужчину, открывшего стрельбу по полиции в подмосковных Мытищах, пока не задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:52
2021-03-30T14:52
2021-03-30T16:06
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мужчину, открывшего стрельбу по полиции в подмосковных Мытищах, пока не задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Ранее о задержании подозреваемого РИА Новости рассказал представитель экстренных служб региона, официального подтверждения этой информации не поступало.Сейчас спецоперация продолжается. Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, над домом поднимается дым, что именно горит, пока не ясно. Слышны выстрелы и хлопки. По информации источника агентства в правоохранительных органах, спецназ ворвался в дом.По предварительным данным, утром во вторник полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты. Дом оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. В результате переговоров через мегафон мужчина отпустил двоих детей.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html
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стрельба в мытищах, мытищи, происшествия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Мужчину, открывшего стрельбу по полиции в подмосковных Мытищах
, пока не задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий
.
"В настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме", — уточнила она.
Ранее о задержании подозреваемого РИА Новости рассказал представитель экстренных служб региона, официального подтверждения этой информации не поступало.
Сейчас спецоперация продолжается. Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, над домом поднимается дым, что именно горит, пока не ясно. Слышны выстрелы и хлопки. По информации источника агентства в правоохранительных органах, спецназ ворвался в дом.
По предварительным данным, утром во вторник полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.
Дом оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. В результате переговоров через мегафон мужчина отпустил двоих детей.
Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".