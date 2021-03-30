https://ria.ru/20210330/strelok-1603461739.html
СК: в Мытищах пока не задержали стрелявшего мужчину
СК: в Мытищах пока не задержали стрелявшего мужчину
Пенсионер, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, забаррикадировался один в своем доме, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:51
2021-03-30T14:51
2021-03-30T23:52
стрельба в мытищах
ольга врадий
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мытищи
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пенсионер, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, забаррикадировался один в своем доме, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки г.о. Мытищи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома, но 61-летний собственник, не пустив сотрудников, начал стрелять по ним, а также бросил гранату.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html
мытищи
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стрельба в мытищах, ольга врадий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мытищи, следственный комитет россии (ск рф), происшествия