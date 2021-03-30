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В доме в Мытищах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу

В доме в Мытищах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу

Тело мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в подмосковных Мытищах, нашли в его сгоревшем доме, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T23:02

2021-03-30T23:02

2021-03-30T23:57

стрельба в мытищах

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Тело мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в подмосковных Мытищах, нашли в его сгоревшем доме, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах."Подробности смерти пока неизвестны", — добавил собеседник агентства.В экстренных службах уточнили, что труп сильно обгорел, потребуется экспертиза ДНК.Спецоперация в поселке Вешки началась после того, как местный житель, подозреваемый в незаконном обороте оружия, открыл огонь из автомата и бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые приехали к нему домой, чтобы по постановлению суда провести осмотр.После этого мужчина забаррикадировался в доме, силовики оцепили сам участок, а позднее и весь коттеджный поселок. В течение вторника на месте спецоперации была слышна стрельба.Во второй половине дня бойцы ОМОНа и СОБРа начали штурм, во время которого один из спецназовцев Росгвардии получил неопасное для жизни ранение.Сам коттедж загорелся. По одной из версий, подозреваемый мог поджечь дом, чтобы уничтожить улики.Уголовное дело открыто по статье о "Покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Расследование взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, мытищи, происшествия