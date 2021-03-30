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Что известно о мужчине, устроившем стрельбу в Мытищах
Что известно о мужчине, устроившем стрельбу в Мытищах
Во вторник в подмосковных Мытищах развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из коттеджного поселка Новые Вешки не пустил явившихся с обыском полицейских РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:21
2021-03-30T23:27
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
омон россии
москва
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Во вторник в подмосковных Мытищах развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из коттеджного поселка Новые Вешки не пустил явившихся с обыском полицейских в дом, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и наглухо забаррикадировался на верхних этажах. Спецназу пришлось применить гранатомет, в доме разгорелся пожар. Поздним вечером было обнаружено обгоревшее тело, специалисты проведут экспертизу. О личности стрелявшего — в материале РИА Новости.Канонада в МытищахПо информации ГУ МВД, выстрелы в элитном поселке прозвучали, когда сотрудники полиции попытались пройти на территорию одного из частных домов "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия". Они предъявили соответствующее постановление суда супруге хозяина — и на участке загремели автоматные очереди и взрывы.Территорию сразу оцепили, к дому перебросили спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр". Однако быстро обезвредить стрелявшего не удалось — спецоперация растянулась на целый день, при штурме один из бойцов получил сквозное пулевое ранение в ногу. Сейчас он находится в больнице. Сообщали, что в доме вместе с хозяином находятся заложники, но Следственный комитет это опроверг. На место выехал прокурор Мытищ Андрей Гвоздев. Мотивы мужчины неясны — известно лишь, что, по данным экстренных служб, он поджег коттедж в попытке уничтожить улики. "Хороший человек"Этот огромный особняк принадлежал 61-летнему бизнесмену Владимиру Барданову. Судя по видеозаписям, размещенным его родными в соцсетях, он большой любитель диких животных и держал у себя в коттедже тигров, медведей, крокодилов, а также других экзотических зверей.Еще одна его страсть — дорогие мотоциклы. По словам соседки, он постоянно разъезжал по поселку на "шикарном байке серебристого цвета". Она считала Барданова "хорошим человеком" и была просто в шоке от того, что он устроил во вторник утром. Несмотря на дорогую недвижимость и приличный автопарк в собственности, на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Барданов уже полтора года числится в списке должников. По постановлению суда он еще в сентябре 2019-го должен был заплатить 148 тысяч рублей государству. Почему коммерсант этого не сделал — из принципа или трудностей с деньгами, — выяснит следствие.Три фирмыСогласно открытым источникам, человек с ФИО, полностью совпадающими с данными стрелявшего, — учредитель трех фирм. Первую — ЗАО "Тверь Экспресс" — Владимир Александрович Барданов основал в 1996-м. Уставной капитал — четыре с лишним миллиона рублей, также в учредителях — родственница Барданова Нина. Организация закрылась в 2003-м.Вскоре Барданов с двумя соучредителями основал товарищество с ограниченной ответственностью "Кинескоп", которое проработало до 2013-го и было ликвидировано из-за исключения из Единого государственного реестра юридических лиц. О роде деятельности собственник организации, как и в случае с ЗАО "Тверь Экспресс", информацию не указал.Затем Барданов был учредителем действующего ООО "БСБ-Экспресс". Судя по открытым источникам, компания занимается ремонтом автомобилей и мотоциклов, а головной офис расположен в центре Москвы.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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LIVE: Ситуация на месте спецоперации в Новых Вешках
LIVE: Ситуация на месте спецоперации в Новых Вешках
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, омон россии, москва, мытищи, происшествия

Что известно о мужчине, устроившем стрельбу в Мытищах

20:21 30.03.2021 (обновлено: 23:27 30.03.2021)
 
© РИА НовостиСотрудники СОБР на месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео
Сотрудники СОБР на месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Во вторник в подмосковных Мытищах развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из коттеджного поселка Новые Вешки не пустил явившихся с обыском полицейских в дом, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и наглухо забаррикадировался на верхних этажах. Спецназу пришлось применить гранатомет, в доме разгорелся пожар.
Поздним вечером было обнаружено обгоревшее тело, специалисты проведут экспертизу. О личности стрелявшего — в материале РИА Новости.

Канонада в Мытищах

По информации ГУ МВД, выстрелы в элитном поселке прозвучали, когда сотрудники полиции попытались пройти на территорию одного из частных домов "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия". Они предъявили соответствующее постановление суда супруге хозяина — и на участке загремели автоматные очереди и взрывы.
Территорию сразу оцепили, к дому перебросили спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр". Однако быстро обезвредить стрелявшего не удалось — спецоперация растянулась на целый день, при штурме один из бойцов получил сквозное пулевое ранение в ногу. Сейчас он находится в больнице.
Сообщали, что в доме вместе с хозяином находятся заложники, но Следственный комитет это опроверг. На место выехал прокурор Мытищ Андрей Гвоздев. Мотивы мужчины неясны — известно лишь, что, по данным экстренных служб, он поджег коттедж в попытке уничтожить улики.

"Хороший человек"

Этот огромный особняк принадлежал 61-летнему бизнесмену Владимиру Барданову. Судя по видеозаписям, размещенным его родными в соцсетях, он большой любитель диких животных и держал у себя в коттедже тигров, медведей, крокодилов, а также других экзотических зверей.
Еще одна его страсть — дорогие мотоциклы. По словам соседки, он постоянно разъезжал по поселку на "шикарном байке серебристого цвета". Она считала Барданова "хорошим человеком" и была просто в шоке от того, что он устроил во вторник утром.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
Возгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Возгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
Несмотря на дорогую недвижимость и приличный автопарк в собственности, на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Барданов уже полтора года числится в списке должников. По постановлению суда он еще в сентябре 2019-го должен был заплатить 148 тысяч рублей государству. Почему коммерсант этого не сделал — из принципа или трудностей с деньгами, — выяснит следствие.

Три фирмы

Согласно открытым источникам, человек с ФИО, полностью совпадающими с данными стрелявшего, — учредитель трех фирм. Первую — ЗАО "Тверь Экспресс" — Владимир Александрович Барданов основал в 1996-м. Уставной капитал — четыре с лишним миллиона рублей, также в учредителях — родственница Барданова Нина. Организация закрылась в 2003-м.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСитуация в коттеджном поселке Новые Вешки
Ситуация в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ситуация в коттеджном поселке Новые Вешки
Вскоре Барданов с двумя соучредителями основал товарищество с ограниченной ответственностью "Кинескоп", которое проработало до 2013-го и было ликвидировано из-за исключения из Единого государственного реестра юридических лиц. О роде деятельности собственник организации, как и в случае с ЗАО "Тверь Экспресс", информацию не указал.
Затем Барданов был учредителем действующего ООО "БСБ-Экспресс". Судя по открытым источникам, компания занимается ремонтом автомобилей и мотоциклов, а головной офис расположен в центре Москвы.
 
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