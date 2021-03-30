https://ria.ru/20210330/strelba-1603441020.html

В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Подмосковья. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:22

2021-03-30T13:22

2021-03-30T16:09

стрельба в мытищах

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.Инцидент произошел в коттеджном поселке "Новые Вешки", по адресу ул. Прибрежная, 10.Как рассказали в региональном управлении МВД, полиция пришла осмотреть дом местного жителя 1960 года рождения из-за подозрений в торговле оружием."Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты", — привела подробности начальник пресс-службы УМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Здание оцепили. Забаррикадировавшегося по мегафону уговаривали сдаться. Он отпустил двух детей, которые находились внутри.Силовики начали штурм дома. Сообщений о пострадавших нет.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

мытищи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия