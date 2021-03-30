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В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам
В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам
Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Подмосковья. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:19
2021-03-30T13:19
2021-03-30T16:04
стрельба в мытищах
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.Инцидент произошел в коттеджном поселке "Новые Вешки", по адресу ул. Прибрежная, 10.Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты, когда полиция пришла осмотреть его дом из-за подозрений в торговле оружием.Здание оцепили. На данный момент пострадавших нет. Забаррикадировавшегося по мегафону уговаривали сдаться. Он отпустил двух детей, которые находились в доме.
https://ria.ru/20210224/draka-1598798399.html
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стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия