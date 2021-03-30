Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/strelba-1603440246.html
В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам
В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам
Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Подмосковья. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:19
2021-03-30T16:04
стрельба в мытищах
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мытищи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1920x0_80_0_0_03d0396b5783adf26eeef59d6ace4678.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.Инцидент произошел в коттеджном поселке "Новые Вешки", по адресу ул. Прибрежная, 10.Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты, когда полиция пришла осмотреть его дом из-за подозрений в торговле оружием.Здание оцепили. На данный момент пострадавших нет. Забаррикадировавшегося по мегафону уговаривали сдаться. Он отпустил двух детей, которые находились в доме.
https://ria.ru/20210224/draka-1598798399.html
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c537db52c414519cfa7af005f6f41a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия

В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

13:19 30.03.2021 (обновлено: 16:04 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.
Инцидент произошел в коттеджном поселке "Новые Вешки", по адресу ул. Прибрежная, 10.
Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты, когда полиция пришла осмотреть его дом из-за подозрений в торговле оружием.
Здание оцепили. На данный момент пострадавших нет. Забаррикадировавшегося по мегафону уговаривали сдаться. Он отпустил двух детей, которые находились в доме.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 16:03
В Кизляре произошла драка со стрельбой
 
Стрельба в МытищахФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МытищиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния