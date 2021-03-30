https://ria.ru/20210330/strakhovanie-1603431952.html

НКЦ застраховал свою деятельность на 65 млн долларов

НКЦ застраховал свою деятельность на 65 млн долларов

Национальный клиринговый центр застраховал свою деятельность на 65 миллионов долларов по договору комплексного страхования профессионального участника рынка... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:35

2021-03-30T12:35

2021-03-30T12:35

страхование

ао согаз

московская биржа

ингосстрах

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Национальный клиринговый центр застраховал свою деятельность на 65 миллионов долларов по договору комплексного страхования профессионального участника рынка ценных бумаг, заключенному сроком на один год со СПАО "Ингосстрах" и АО "СОГАЗ", сообщил РИА Новости управляющий директор НКЦ по рискам Ринат Кирдань.Он пояснил, что страховое покрытие распространяется на имущественные интересы НКЦ, связанные с нанесением ему ущерба в результате финансовых и электронных компьютерных преступлений, а также на имущественные интересы клиентов НКЦ, связанные с нанесением им убытков в результате нарушения страхователем своей профессиональной деятельности. В рамках полиса до 14 марта 2022 года застрахована вся деятельность НКЦ, осуществляемая им в соответствии с имеющимися лицензиями, учредительными документами и договорами."Комплексное страхование нашей организации, в том числе страхование ответственности, - это хороший сигнал рынку о повышении общей рискозащищенности НКЦ, его финансовой устойчивости и надежности как центрального контрагента, играющего важную роль в поддержании стабильности российского финансового рынка. Укрепление уверенности участников клиринга в НКЦ как центрального контрагента, гарантирующем выполнение взятых на себя обязательств по заключаемым участками сделкам, может послужить дополнительной мотивацией участников для эффективной и безопасной работы на финансовом рынке", - отметил Кирдань. По его словам, "это первый опыт комплексного страхования НКЦ, который имеет прямое отношение к совершенствованию практик корпоративного управления и развитию системы управления рисками в НКЦ".

https://ria.ru/20210325/pokazateli-1602879812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страхование, ао согаз, московская биржа, ингосстрах, новости компаний - экономика