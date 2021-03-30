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Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

У США не получится говорить с Россией с позиции силы, заявили в Кремле. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:46

2021-03-30T07:46

2021-03-30T12:15

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россия

дмитрий песков

сша

политика

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У США не получится говорить с Россией с позиции силы, заявили в Кремле."Это невозможно. Американцы сейчас, как мантру, повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам", комментируя возможность разрыва дипотношений с Вашингтоном.При этом он отметил, что в Москве считают важным поддерживать диалог с США, несмотря на разногласия. Песков привел в пример реакцию Владимира Путина на недавние недипломатичные высказывания американского лидера Джо Байдена. Семнадцатого марта в интервью каналу ABC News он заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы", а также косвенно назвал российского коллегу "убийцей".Путин в ответ пожелал ему здоровья и отметил, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало". Кроме того, президент России предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире и призвал не откладывать разговор "в долгий ящик". Предметного ответа от американской стороны не последовало."Суть его (Путина. — Прим. ред.) реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное — не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить", — считает представитель Кремля.Песков добавил, что с учетом "нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях" было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты."Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют", — заключил он.Российско-американские отношения традиционно носят напряженный характер. В 2014 году они ухудшились после госпереворота на Украине и возвращения Крыма. В 2016-м после президентских выборов в США Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве. В России неоднократно отвергали все обвинения, но американцы регулярно вводят санкции против российских граждан, компаний и целых секторов экономики. Новое обострение началось после заявлений Байдена в СМИ, Москва вызвала посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций.

https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, дмитрий песков, сша, политика