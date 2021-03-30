https://ria.ru/20210330/sreda-1603439607.html

Любимов: создание комфортной городской среды важно для жителей области

Любимов: создание комфортной городской среды важно для жителей области

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в Рязанской области даст людям возможность почувствовать, что жизнь в регионе становится комфортнее,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:14

2021-03-30T13:14

2021-03-30T13:14

рязанская область

николай любимов

единая россия

рязань

общество

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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в Рязанской области даст людям возможность почувствовать, что жизнь в регионе становится комфортнее, заявил губернатор Николай Любимов на посвященном нацпроекту совещании в облправительстве.На совещании, в частности, речь шла о реализации проекта по благоустройству Березового парка в Кораблине. Проект был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию предусмотрено свыше 75 миллионов рублей, 50 миллионов из которых – премия из федерального бюджета. На эти деньги планируется обустройство главной аллеи, приведение в порядок береговой линии водоема, оборудование детской и волейбольной площадок, зоны воркаута, строительство домика рыбака и смотровой башни. В парке будет расположен многофункциональный павильон и открытая сцена. Территория для благоустройства была определена путем общественного голосования, планируемые работы прошли широкое обсуждение.Губернатор обратил внимание на качество работ и четкое соблюдение сроков. Он также отметил необходимость дальнейшего диалога с людьми и учета их мнения при практическом благоустройстве территории.Все запланированные в 2020 году работы по проекту "Формирование комфортной городской среды" в области выполнены полностью. На это было направлено свыше 464 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В 17 муниципальных образованиях благоустроено 29 общественных и 20 дворовых территорий. В 2021 году будет сделано еще 26 и 14 территорий соответственно.Любимов отметил, что сейчас внедряется новая форма отбора проектов формирования комфортной городской среды. На платформе обратной связи с гражданами 26 апреля будет дан старт рейтинговому голосованию за благоустройство общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2022 году. Они запланированы в 12 муниципальных образованиях. "Это очень удобный формат, который позволяет людям участвовать в принятии решений, касающихся судьбы их городских округов", – сказал глава региона.Губернатор обратил внимание, что благодаря обращению партии "Единая Россия" было принято решение о выделении областью дополнительно 100 миллионов рублей для приведения в порядок дворовых территорий в Рязани. Он также обратил внимание на необходимость непосредственной работы с людьми в ходе реализации этого проекта.Говоря про благоустройство общественных территорий, губернатор отметил, что оно должно проводиться комплексно. "Позитивное настроение граждан может возникнуть только путем нашей активной работы по всем направлениям благоустройства городских территорий", - сказал Любимов.

https://ria.ru/20210330/narkotiki-1603410108.html

https://ria.ru/20210324/ryazan-1602642229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, единая россия, рязань, общество